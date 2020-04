Kultur in Itzehoe : Digitiale 3D-Scans: Das Kreismuseum Prinzeßhof wird virtuell begehbar

Zunächst wurde ein Raum mit einer Spezialkamera aufgezeichnet. Weitere Scans sollen in Kürze folgen.

Itzehoe | Wenn sich dieser graue Kasten dreht, darf niemand im Raum sein. Denn sonst stört er im Bild. Eine Ausnahme gilt für die edel gekleidete Puppe im Biedermeier-Zimmer des Kreismuseums Prinzeßhof: Sie gehört immerhin dazu. Nun ist der gesamte Raum im Internet zu erleben – dank eines dreidimensionalen Scans.

Das Museum war ohnehin für den laufenden Umbau geschlossen, dann kam die Corona-Krise hinzu und löste die Idee aus: In der Zeit, in der das Museum nicht geöffnet habe, solle es wenigstens virtuell zu besuchen sein, sagt Leiterin Miriam Hoffmann. Den passenden Partner fand sie mit Dataport: Die Anstalt des öffentlichen Rechts aus Altenholz ist vor allem IT-Dienstleister für Verwaltungen, kümmert sich aber auch um „digitale Daseinsvorsorge“ in Bereichen wie Kultur und Bildung, wie Lars Mischak sagt. Er leitet die noch junge und kleine Abteilung, die Scans im Prinzeßhof bezeichnet er als Pilotprojekt.

Ein virtueller Rundgang könnte die nächste Stufe sein, wenn die Sanierung abgeschlossen ist. In der Pinneberger Drostei wurde das bei der Ausstellung „früh werk“ bereits gemacht. Im Prinzeßhof geht es erst einmal um drei Punkte: Das seit 20 Jahren unveränderte Biedermeier-Zimmer werde nach dem Umbau anders aussehen, sagt Hoffmann. „Wir können dadurch ein Vorher-Nachher zeigen.“ Experte Kay Schmütz bringt die hochauflösende Kamera an 15 verschiedene Positionen im Raum, alle höchstens zwei Meter voneinander entfernt: „Sonst weiß der Algorithmus nicht, wo er ist.“ Diese Plätze kann der Nutzer später am Bildschirm anwählen.

Gescannt wird auch die Balkendecke im Obergeschoss mit den Malereien aus dem 17. Jahrhundert, die im Kreis einmalig seien. Sie anzusehen, wird schnell unbequem: „Durch den Scan ist es unseren Besuchern erstmals möglich, die Decke in Ruhe zu betrachten“, sagt die Leiterin. Auch eine Vergrößerung sei möglich, ergänzt Mischak. Der dritte Scan betrifft den zweistöckigen Dachboden, der früher die Kammern der Bediensteten beherbergte. Mit dem Umbau werde er sich grundlegend verändern – „so können wir ihn begehbar machen für Besucher, die da normalerweise nicht hinkommen“, sagt Hoffmann. Zudem will sie Themen der Kreisgeschichte online präsentieren: Das Dataport-Team dreht mit ihr ein Video zur Keramik-Manufaktur in Hohenlockstedt.

„Kulturelle Einrichtungen hängen in der digitalen Infrastruktur generell ein bisschen hinterher“, sagt Mischak. Deshalb wolle sich Dataport gemeinsam mit den Institutionen um Projekte und Fördermittel bewerben. Der Mensch brauche Kultur, könne sie aber derzeit kaum erleben. Die 3D-Scans könnten die Isolation zumindest etwas kompensieren.

Und sie können noch viel mehr. Sonderausstellungen könnten auf diese Weise dokumentiert und auch nach dem Abbau erhalten bleiben, sagt Hoffmann. Beschriftungen oder auch multimediale Zusätze sind kein Problem. Mischak: „Die Einsatzmöglichkeiten dieser Scans sind unbegrenzt.“





> Der Scan aus dem Biedermeier-Zimmer ist online auf www.kreismuseum-prinzesshof.de. Die anderen Beiträge folgen wöchentlich.