Schwierigkeiten in Itzehoe : „Digitalpakt“ mit den Schulen

Klimaanlage und Steckdosen – schnelles Internet für Schulen bringt ungeahnte Probleme mit sich.

von Andreas Olbertz

24. September 2019, 15:08 Uhr

Itzehoe | Schnelles Internet, darauf müssen Schüler in Itzehoe wohl noch etwas warten. Denn so schnell, wie gehofft wird moderne Technik an den städtischen Schulen nicht Einzug halten.

Nicht, dass irgendjemand unwillig wäre. Eher im Gegenteil. „Wir wollen die Weichen stellen, dass Unterricht künftig digital stattfinden kann“, sagt Jan Haagen, von der IT-Abteilung der Stadt: „Die Kinder werden auf Sicht keine Bücher mehr haben.“ Doch damit das wahr werden kann, muss die Technik verlässlich funktionieren. Aber das tut sie momentan noch nicht.

Rechenzentrum im Rathaus

Im Vorwege wurde mit den Schulen der Bestand aufgenommen und ein Konzept erstellt, wohin es gehen soll. Vereinfacht ausgedrückt: Die Schulen nennen ihren Bedarf und die ITler machen sich Gedanken, wie der am besten gedeckt werden kann. Diese Medienentwicklungsplanung ist abgeschlossen.

Schulen ans Netz – der Weg führt immer über das Rathaus. Dort sitzt das zentrale Rechenzentrum. Über einen sogenannten Dark-Fiber-Ring werden die Schulen daran angeschlossen. Aber der ist noch nicht fertig. „Es gab nennenswerte Verzögerungen“, so Jens Inhoven von der Stadt-IT: „Die Stadtwerke haben Schwierigkeiten, Dienstleister zu finden.“ Eigentlich hätte die Leitung schon vergangenen Sommer verlegt sein sollen. Die Arbeiten werden voraussichtlich in diesen Herbstferien abgeschlossen. Die schulseitigen Komponenten sollen im November eingebaut werden.

Technik produziert zu viel Wärme

Doch auch da, wo das Dark-Fibre bereits liegt, läuft es nicht zwangsläufig rund. Jan Haagen: „Bei der Inbetriebnahme hat sich gezeigt, dass es in einem Technikraum klimatische Probleme gibt.“ In Abstimmung mit dem Gebäudemanagement muss in diesem Raum der AVS erst eine Klimaanlage eingebaut, bevor die Switche installiert werden können.

Stromleitungen zu schwach

An der Klosterhofschule gibt es ganz andere Schwierigkeiten. Haagen: „Wenn sie da drei Handyladegeräte anstecken, fliegt die Sicherung heraus. Wie wollen sie da Präsentationstechnik betreiben?“ Deshalb müssen dort erst mal die Voraussetzungen für den Einzug der Digitaltechnik geschaffen werden. Die benachbarte KKS ist im kommenden Jahr dran. In der Lehmwohld-Gemeinschaftsschule wird das im Zuge der Brandschutz-Sanierung erledigt.

Die Stromversorgung ist einer der Gründe, warum die Schulen nicht flächendeckend mit Repeatern und einem Mesh-Netzwerk überzogen werden können. Über solche Vorschläge, wie er kürzlich im Bildungsausschuss geäußert wurde, können die Experten nur schmunzeln. „Die Gebäude sind teilweise von 18irgendwas ... die sind massiv. WLan geht da nicht“, erklärt Haagen. Außerdem müsse jeder Klasse auch eine „performante Leistung“ angeboten werden können. Das gehe nur mit Glasfaserleitungen und Acces-Points in jedem Klassenzimmer. Jan Haagen erläutert: „Präsentationstechnik darf nicht ausfallen. Deshalb setzten wir auf kabelgebundene Anschlüsse, damit wir weniger Störungen haben.“

Die verbaute Technik muss zudem zukunftssicher sein. Haagen: „Wir reden intern schon von 10 Gigabit.“ Sein Kollegen Inhoven ergänzt:

Eine Investition in ein Netzwerk, können wir nicht alle zwei Jahre machen. Jan Haagen, IT-Abteilung

Wie schnell sich in der Digital-Welt Wandel vollzieht, kann man am Beispiel Smartboard sehen. Die sind schon nicht mehr up to date. Stadtmitarbeiter seien mit großen Vorbehalten zur Vorstellung der Nachfolger-Technik gegangen. „Mal sehen, was das wieder für ein Spielkram ist“, gibt Jan Haagen seine Vorbehalte zu: „Aber nach zehn Minuten war ich hellauf begeistert. Das war schon faszinierend.“ Zukünftig soll auch Itzehoe die neuen interaktiven Bildschirme bekommen, die sich wie ein Handy bedienen lassen sollen.

Kein schul-egoistisches Denken

Bei der Umsetzung des IT-Konzepts erfindet die Stadt das Rad nicht neu. Vorbild ist Rendsburg, dort ist der Prozess schon weiter vorangeschritten. Natürlich stehen die Techniker auch in engem Austausch mit den Schulen. Jens Inhoven ist von der Zusammenarbeit regelrecht begeistert: „Wider Erwarten ziehen die Schulen sehr gut an einem Strang. Trotz des Konkurrenzkampfs gibt es kein schul-egoistisches Denken. Das hatten wir so nicht erwartet.“ Auch von Seiten des IQSH, dem Fortbildungsinstitut für Lehrer, sei bestätigt worden, dass das selten im Land passiere.

Inzwischen gibt es gute Nachrichten für die Stadt. Itzehoe erhält aus dem Digitalpakt des Bundes über Kiel knapp 1,7 Millionen Euro. „Die finanzielle Förderung des Landes ist natürlich willkommen“, freut sich Bürgermeister Andreas Koeppen: „Wir sind mit unserem Digitalisierungsprozess der Schulen bereits ein gutes Stück vorangekommen. Das Geld kommt also nicht ungelegen.“ Der Bürgermeister weiter: