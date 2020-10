SPD will Angebot ausbauen : Digitale Bildung in Wilster stärken

Die Wilsteraner Sozialdemokraten fordern eine bessere Ausstattung für Schüler und Lehrer sowie die Schaffung von Fachinformatiker-Stellen an den Schulen.

von Ilke Rosenburg

28. Oktober 2020, 15:59 Uhr

Wilster | Die Wilsteraner Sozialdemokraten wollen die digitale Bildung in den örtlichen Schulen vorantreiben. Das teilt Ortsvereinsvorsitzender Peter Dunkel in einer Presseerklärung mit. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie müsse schnell gehandelt werden.

Denn: „Aktuell spitzt sich auch die Lage an den Schulen durch die schnelle Zunahme der Corona-Fallzahlen zu“, so Dunkel und fügt hinzu: „Wie schnell es gehen kann, zeigt die Infizierung einer Lehrerin an der Wilsteraner Grundschule.“ Darum müssten „mit großem Nachdruck die digitale Ausstattung und das digitale Bildungsangebot an unseren Schulen“ vorangetrieben werden.

Die Verzahnung von Online- und Präsenzunterricht sei dabei ein entscheidender Faktor, „um eine nachhaltige und zeitgemäße Schulbildung in den nächsten Monaten und Jahren zu unterstützen“.

Die SPD in Wilster setze sich für eine Reihe von Veränderungen ein. So fordert sie die Ausstattung mit digitalen Endgeräten für alle Schüler und die digitale Weiterbildung der Lehrkräfte, einschließlich der Entwicklung von Kompetenzen in der Medienbildung. Digitale Lernplattformen sollten aufgebaut, und auch die Lehrer digital ausgestattet werden. Notwendig sei zudem die Bereitstellung didaktisch und medienpädagogisch aufbereiteter digitaler Lehr- und Lernmedien.

Dunkel betont: „Die Wilsteraner Schulen sind gestartet, aber weitere Schritte sind unbedingt nötig. Dabei wird die SPD unterstützen.“

Wichtig sei der SPD in Wilster, „dass Lehrerinnen und Lehrer entlastet und nicht länger mit technischen Herausforderungen im Schulalltag alleine gelassen werden“. Um die Schulen wirkungsvoll mit technischer und medienpädagogischer Expertise fit für den digitalen Schulalltag zu machen und die Lehrkräfte bei der Beschaffung, Wartung, Pflege und Einführung von Software zu unterstützen, sollten an den Schulen in der Marschenstadt zwei bis drei Vollzeitstellen für Fachinformatiker der Fachrichtung Systemintegration eingerichtet werden.

Dazu habe die SPD-Fraktion jetzt aktuell auch einen entsprechenden Antrag an den Schulverband Wilstermarsch auf den Weg gebracht, informiert Dunkel. Der Schulverbandsvorstand tagt übrigens heute ab 17.45 Uhr im Amt Wilstermarsch, die Sitzung der Schulverbandsversammlung ist am 9. Dezember vorgesehen.

Für die Finanzierung der Administratorenstellen sollten Fördergelder genutzt werden. Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende weist auf das dafür von der Bundesregierung bereitgestellte Förderprogramm mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro hin. Ein entsprechender Antrag könne dafür beim Land gestellt werden.