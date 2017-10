Standpunkt : Dienen, bitte!

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 21.Okt.2017 | 05:00 Uhr

Es ist wie im Hamsterrad, findet der Bürgermeister. Auch aus Sicht des Sanierungsträgers Big-Städtebau geht es rund: Man drehe sich im Kreis. Der Laie kann nur feststellen: Es herrscht Stillstand. Mag die Materie auch kompliziert sein – wofür sitzen die Experten am Tisch? Die Richtlinien in Ehren, aber das Land sollte sich eher als Dienstleister verstehen und beraten. Immerhin geht es – in Itzehoe wie anderswo – um die Entwicklung des Landes. Ob jemand Schuld hat, ist irrelevant, aber das Hamsterrad muss stoppen. Eine schöne Aufgabe für einen Minister, der neu im Amt ist.