Brunsbüttel : Diebstahl streng geschützter Schildkröten beschäftigt Polizei

Zwei Landschildkröten sind ihrem Besitzer aus dem Garten entwendet worden.

von shz.de

16. Oktober 2018, 16:45 Uhr

In Brunsbüttel wurden zwei streng geschützte griechische Landschildkröten gestohlen. Laut Mitteilung der Polizei waren die Tiere in einem Auslauf im Garten. Die Täter schlugen den Angaben zufolge vermutlich in der ersten Oktoberhälfte zu. Die Tiere haben eine Größe von zehn bzw. 20 Zentimetern.

Die griechische Landschildkröte (Testudo hermanni) sei durch das Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen streng geschützt, berichtet die Polizei. Daher ist der Handel mit den Tieren streng verboten. Für gehaltene Tiere besteht eine Melde- und Genehmigungspflicht.

