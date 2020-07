Glückstadt : Diebstahl: Polizei nimmt Täterin fest

Mutmaßliche Diebin bietet beute über das Internet an.

Avatar_shz von shz.de

07. Juli 2020, 16:12 Uhr

Glückstadt | Erfolg für die Polizei: Nach einem Hinweis konnten Beamte der Kripo Itzehoe und der Polizeistation Glückstadt jetzt einen Einbruch bei der Firma Krey im Bereich der früheren Marinekaserne aufklären. Dort hatten zunächst Unbekannte in der Nacht zum 23. April Maschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von über 6000 Euro erbeutet. Nach Angaben eines Kriposprechers wird inzwischen gegen eine Hauptverdächtige konkret ermittelt. Die Beamten waren der mutmaßlichen Täterin dadurch auf die Spur gekommen, weil Teile der Beute über das Internet zum Verkauf angeboten wurden. Das bekam der geschädigte Firmeninhaber mit und informierte die Polizei. Weitergehende Ermittlungen der Kripo führten zu einer 37-jährigen Glückstädterin. Für deren Wohnung ordnete das Amtsgericht Itzehoe eine Hausdurchsuchung an. Diese war nach Mitteilung der Kripo in zweierlei Hinsicht erfolgreich. Beamten fanden nicht nur Teile der Beute, sondern auch geringere Mengen Betäubungsmittel. Außerdem traf man bei dem Termin auf eine Person mit einem noch offenen Haftbefehl von über einem Jahr. Die Person wurde festgenommen.