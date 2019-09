Avatar_shz von nr

23. September 2019, 13:51 Uhr

Itzehoe | Nur einen kurzen Moment ließ die Kundin ihre Geldbörse aus den Augen – schon war sie weg, gestohlen am Sonnabend zwischen 11.10 und 11.15 Uhr in einem Discounter am Lübschen Kamp. Laut Polizei lag das Portemonnaie der 53-Jährigen in einer Tasche im Einkaufswagen. Darin befanden sich persönliche Dokumente sowie Bargeld. Schaden: ungefähr 200 Euro.



>Hinweise: 04821/6020.