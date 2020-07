von Delf Gravert

13. Juli 2020, 17:21 Uhr

Itzehoe | Offenbar ein Taschendieb hat am Sonnabend gegen 11.30 Uhr eine 54-jährige Frau aus Hohenaspe in einem Bekleidungsgeschäft in der Feldschmiede bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, erbeutete der Dieb aus einem Rucksack eine Geldbörse mit 290 Euro. Die Beamten suchen Zeugen.