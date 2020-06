Polizei hofft auf Hinweise : Diebstahl aus Einkaufswagen in Itzehoe

Die Tat ereignete sich auf einem Baumarkt-Parkplatz in der Emmy-Noether-Straße.

Avatar_shz von shz.de

03. Juni 2020, 10:43 Uhr

Itzehoe | Wieder ein Diebstahl aus dem Einkaufswagen. Er ereignete sich, wie die Polizei jetzt mitteilte, am Freitag gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Emmy-Noether-Straße.

Einkaufswagen nicht durchgehend im Blick

Während eine Kundin den Einkauf in ihr Fahrzeug lud, deponierte sie ihre Geldbörse in dem Einkaufswagen. Den allerdings hatte die Frau nicht durchgehend im Blick, so dass ein Unbekannter unbemerkt ihr Portemonnaie entwenden konnte. Die Bestohlene suchte noch den Parkplatz ab – vergebens.



Hinweise erbittet die Polizei Itzehoe unter: 04821/6020.