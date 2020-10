Diebstahl aus der Handtasche

Avatar_shz von nr

19. Oktober 2020, 11:34 Uhr

Itzehoe | Ein Taschendieb hat am Freitag in der Innenstadt zugeschlagen. Gegen 15 Uhr verließ eine Itzehoerin ein Geschäft am La-Couronne-Platz, nachdem sie dort eingekauft hatte. Ihre Geldbörse steckte sie in ihre Handtasche, verschloss diese jedoch nicht. „Als die 32-Jährige nach einem Gang durch die Feldschmiede den Rossmann-Markt in der Kirchenstraße erreichte, stellte sie das Fehlen ihres Portemonnaies fest“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Verdächtige waren ihr nicht aufgefallen. Der Schaden beträgt rund 150 Euro.



>Hinweise: 04821/6020.