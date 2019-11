Kupferklau in Itzehoe : Diebe stehlen Regenrinne

Die Täter rissen die mehrere Meter langen Rohre kurzerhand von einem Gebäude ab.

von Andreas Olbertz

26. November 2019, 11:10 Uhr

Itzehoe | Buntmetalldiebe haben in Itzehoe zugeschlagen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben Diebe am Wochenende von einem Praxisgebäude an der Straße Hinter dem Klosterhof die Fallrohre entwendet. In der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonnabend, 9 Uhr, rissen Unbekannte zwei etwa vier bis fünf Meter lange Kupfer-Fallrohre von dem Gebäude ab und nahmen sie mit.

An eines der Rohre gelangten die Täter ohne Aufwand, während sie das zweite im Innenhof nur über ein knapp zwei Meter hohes Tor erreichen konnten. Merle Neufeld, Polizeisprecherin

Die genaue Schadenshöhe ist nach Polizeiangaben noch unklar.

> Hinweise: 04821 / 6020.

