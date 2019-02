Ungewöhnliche Tat in Itzehoe : Diebe stehlen Gartentor

Gartentor plus Pforte abgebaut und gestohlen – das muss in Itzehoe doch jemand gesehen haben.

von sh:z

22. Februar 2019, 09:25 Uhr

Itzehoe | Eines muss man den Dieben lassen: Sie haben sich viel Arbeit gemacht. Donnerstag zwischen 8 und 13.15 Uhr demontierten Unbekannte in der Straße Am Gehölz eine dunkelgraue Metall-Schiebetür samt Sicherungskasten sowie eine ebenfalls graue und metallene Pforte. Der Wert des Stehlguts liegt laut Polizei bei etwa 5500 Euro. Sie hofft auf Zeugen, denn der Abbau der Teile müsse einige Zeit in Anspruch genommen haben.



Hinweise: 04821/6020.

