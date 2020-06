Krankenhaus in Itzehoe : Diebe stehlen Gartenmöbel von Palliativstation des Klinikums Itzehoe

Dreiste Täter schlagen in der Nacht zu Mittwoch zu.

von Delf Gravert

10. Juni 2020, 16:49 Uhr

Itzehoe | Diebstahl ist auch sonst ein Verbrechen, aber dieser Fall hat nochmal ein besonderes Geschmäckle: Mehrere Gartenmöbel sind am Klinikum Itzehoe gestohlen worden – aus dem Außenbereich der neuen Palliativstation. Dort werden die Leiden von unheilbar kranken und sterbenden Menschen gelindert. Die Nutzung des Außenbereichs ist ein Teil des Konzepts, jedes Zimmer hat einen separaten Zugang nach draußen.

Diebstahl in der Nacht zu Mittwoch

In der Nacht zu Mittwoch wurden dort nun Terrassen-Möbel gestohlen. Es fehlen zwei Sitzbänke und ein Tisch. Die Gestelle sind jeweils aus Metall, die Sitz- beziehungsweise Tischflächen aus dunklem Kunststoff, der Holz imitieren soll. Die Täter müssen die Möbel zunächst zu Fuß abtransportiert haben.

Rückschlag bei Gestaltung von Außenbereich

Die Sitz-Ecke wurde gerne genutzt, wenn sich Angehörige und Patienten auch in größeren Gruppen zusammensetzen wollten“, erklärt Anke Hallbauer, Leitende Ärztin der Palliativstation. Auch Mitarbeiter der Station haben sich in ihren Pausen gerne dort in die Sonne gesetzt. Der Diebstahl ist ein Rückschlag im Bestreben, den Außenbereich der Palliativstation für Patienten und Besucher noch gemütlicher zu machen. „Wir versuchen, den Außenbereich nett zu machen, aus Spenden wurden Blumenkübel und Vogelhäuschen angeschafft, auch die Betonwand wollen wir noch begrünen“, so Hallbauer.

Zeugen gesucht



Die Möbel standen an dem langen Fußweg über das Klinikum-Gelände, der sich von der Rudolf-Virchow-Straße bis zur Carl-Stein-Straße erstreckt. Das Krankenhaus bittet nun etwaige Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.



>Hinweise: 04821/6020.