Lkw am Wochenende verschwunden : Diebe stehlen ganzen Sattelzug in der Itzehoer Ottensstraße

Mehrere 10.000 Euro ist er wert: Ein Lkw mit Sattelanhänger ist in der Itzehoer Ottensstraße verschwunden.

Avatar_shz von nr

26. Februar 2020, 10:59 Uhr

Itzehoe | Ein ganzer Sattelzug ist am Wochenende in der Ottensstraße verschwunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stellte der Fahrer den schwarzen DAF-Lkw mit dem Kennzeichen IZ-TK 9 und einem Sattelanhänger von Carnehl, Kennzeichen IZ-TK 17, am Freitag ab, am Montag war er weg. Die Fahrzeuge haben einen Gesamtwert von mehreren 10.000 Euro.

>

Hinweise an die Kripo unter 04821/6020.