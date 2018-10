Diebe finden nur die Trinkgeldkasse

von shz.de

16. Oktober 2018, 12:06 Uhr

Unbekannte brachen Freitagnacht einen auf dem WEZ-Parkplatz abgestellten Imbisswagen auf. Bis auf eine Trinkgeldkasse mit einer geringen Menge Bargeld war dort jedoch nichts zu holen. „Der dabei entstandene Sachschaden ist weitaus höher als das Diebesgut“, so ein Sprecher der Polizei, die jetzt über Hinweise möglicher Zeugen dankbar wäre.

Eine Nacht später wurde in der Johann-Meyer-Straße eine weiße Zweisitzer-Gartenbank entwendet. Sachschaden rund 150 Euro. Auf rund 1500 Euro beläuft sich der Wert des Diebesguts, das Unbekannte von einer Baustelle an der B5 in Höhe der Gemeinde Dammfleth mitgehen ließen. Zehn Rollen Gewebevlies entwendeten die Täter hier.