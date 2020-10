Polizei Itzehoe : Diebe brechen Zigarettenautomaten am Brookhafen auf

Die Polizei sucht nun Zeugen.

05. Oktober 2020, 13:00 Uhr

Itzehoe | An der Straße Am Brookhafen ist am Wochenende ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Ein Passant meldete die Tat am Sonntag gegen 16.30 Uhr der Polizei. Neben Zigaretten wurde auch die Geldkassette des Geräts gestohlen. Polizeibeamte sicherten vor Ort Spuren und suchen nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht.



>Hinweise: 04821/6020.