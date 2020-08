Feuerwache in Itzehoe : Diebe brechen auf Baustelle an der Kastanienallee in Container ein

Archiv/Lars Peter Ehrich

Entwendet wurden unter anderem Kettensägen und Bohrmaschinen. Auch am Berliner Platz trieb ein Dieb sein Unwesen. Avatar_shz von shz.de

31. August 2020, 12:01 Uhr Itzehoe | Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf einen mittleren vierstelligen Betrag: Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Sonnabend Werkzeug von der Baustelle für die Feuerwache an der Kastanienallee gestohlen. Einbruch in fünf Baucontainer Über den Zaun kamen die Diebe in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Sonnabend, 7 Uhr, auf das Gelände. Sie brachen fünf Baucontainer auf und stahlen unter anderem zwei Kettensägen und vier Bohrmaschinen des Herstellers Hilti. „Der angerichtete Sachschaden liegt bei 1000 Euro“, sagte Polizeisprecherin Merle Neufeld. Dieb am Berliner Platz Auch auf der Baustelle am Berliner Platz war ein Dieb aktiv. Gegen 6.15 Uhr kam laut Neufeld ein etwa 50 Jahre alter Mann mit einem Fahrrad samt Anhänger, belud diesen mit Baumaterial und entfernte sich in Richtung Große Paaschburg. „Was genau der Täter mitnahm, ist noch unklar.“ Eine nach Zeugenhinweis sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Neufeld: Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Dieb glatzköpfig, trug einen Spitzbart und einen grauen Kapuzenpullover. Merle Neufeld, Polizeisprecherin Hinweise: 04821/6020. Blaulichtmonitor Was ist der Blaulichtmonitor? zur Startseite

Top Nachrichten

Top Nachrichten Meistgelesen Kommentiert Empfohlen