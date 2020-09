Diebstahl in Krempe : Dieb nutzt offene „Katzen-Tür“

Die Bewohner waren im garten und hatten die Tür für die Katzen offen gelassen – das nutzte ein Dieb aus.

von Sönke Rother

15. September 2020, 15:04 Uhr

Krempe | Ein Dieb hat in Krempe am vergangenen Freitag eine offene Eingangstür genutzt, um die Hausbewohner zu bestehlen. Zwischen 15 und 18.30 Uhr hielten sich die Bewohner des Hauses in der Neuenbrooker Straße draußen auf. Die Eingangstür ließen sie für ihre Katzen einen Spalt weit offen. „Doch nicht nur die Tiere nutzten den freien Einlass, sondern auch ein Unbekannter, der dem Ehepaar ein Portemonnaie und eine Golduhr völlig unbemerkt entwendete“, teilt Polizeisprecherin Merle Neufeld mit. Die Geldbörse wurde am Kremper Bahnhof gefunden – natürlich ohne Inhalt.



> Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Krempe zu wenden: 04824/8719400.