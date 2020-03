In Stördorf : Dieb baut Abgasanlage ab

Die Täter nahmen alle Teile des Opel Movano mit.

von Ilke Rosenburg

17. März 2020, 13:27 Uhr

Stördorf | Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende in Stördorf von einem Fahrzeug die komplette Abgasanlage entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, in der Straße Honigfleth, wo ein Opel Movano geparkt war. Der Täter baute die Abgasanlage inklusive Katalysator und Filter ab und nahm alle Teile mit.

Zeugen sollten sich bei der Polizei Wilster telefonisch unter 04823 / 92270 melden.

