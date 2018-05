Neue Gruppe in Itzehoe : „Die Verunsicherung ist sehr groß“

Der Landesvorsitzende Ralf Labinsky erklärt, warum die Alzheimer-Gesellschaft eine Regionalgruppe in Itzehoe gründen will.

von Michael Althaus

03. Mai 2018, 05:00 Uhr

Der Landesverband der Alzheimer-Gesellschaft Schleswig-Holstein plant die Gründung einer regionalen Alzheimer-Gesellschaft im Kreis Steinburg. Am 14. Mai lädt Vorsitzender Ralf Labinsky zu einer Informationsveranstaltung für Interessierte und potenzielle Mitglieder des neuen Vereins in Itzehoe ein. Der 61-Jährige steht seit 2004 an der Spitze des Landesverbands.

Herr Labinsky, warum möchten Sie eine Alzheimer-Gesellschaft im Kreis Steinburg gründen?

Ralf Labinsky: Als Landesverband haben wir den Anspruch, möglichst in ganz Schleswig-Holstein präsent zu sein. Bislang gehören zu unserem Landesverband 13 regionale Gesellschaften. Es gab vor einigen Jahren schon einmal eine Alzheimer-Gesellschaft im Kreis Steinburg. Sie war auf Initiative eines Mediziners entstanden, der aber leider viel zu früh gestorben ist. Daraufhin hat sich auch die Gesellschaft aufgelöst.

Die Zahl der Demenzkranken steigt. Was kommt da noch auf unsere Gesellschaft zu?

Wenn die Entwicklung so weitergeht, wird das die Gesellschaft vor große Herausforderungen stellen. Schon jetzt sind in den stationären Pflegeeinrichtungen in Schleswig-Holstein 65 bis 70 Prozent der Bewohner an Demenz erkrankt. Wir stoßen da irgendwann an Grenzen und brauchen ergänzende Strukturen, die die professionelle Versorgung unterstützen, also zum Beispiel Nachbarschaftshilfe oder Quartiersmanagement.

Und wie groß ist der Beratungsbedarf?

Obwohl das Thema Demenz mittlerweile sehr häufig in den Medien aufgegriffen wird, ist die Verunsicherung bei den Betroffenen und den Angehörigen sehr groß. Kann ich meinen Vater oder meine Mutter überhaupt noch allein lassen? Gibt es auch Alternativen? Welche therapeutischen Möglichkeiten sind vorhanden? Es gibt ganz viele Fragen, die die Menschen haben.

Gibt es bislang noch gar keine Anlaufstellen im Kreis Steinburg?

Doch. In Itzehoe besteht seit Kurzem ein Pflegestützpunkt, der auf Initiative des Landes eingerichtet wurde. Darüber hinaus bietet zum Beispiel das Rote Kreuz eine Pflegeberatung an, im Klinikum gibt es einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige.

Was könnte eine Alzheimer-Gesellschaft darüber hinaus anbieten?

Als unabhängige Selbsthilfeorganisation haben wir ein anderes Standing als professionelle Anbieter. Wir bieten Beratung und Gesprächskreise für Angehörige, aber auch für Betroffene in der Frühphase. Vom Landesverband aus haben wir einen gemeinsamen Urlaub für Pflegende und Betroffene im Programm, bei dem sie sich mal eine Auszeit nehmen können. Unser Angebot steht und fällt natürlich mit den Menschen, die sich vor Ort engagieren.

Und die stehen im Kreis Steinburg schon bereit?

Wir haben uns natürlich umgehört und sind auf erstes Interesse gestoßen. Für unsere Informationsveranstaltung haben wir schon über 20 Anmeldungen. Das stimmt mich optimistisch.

Haben Sie auch Wünsche an die Politik?

Wir stoßen sowohl beim Land als auch bei den Kommunen auf offene Ohren und bekommen Unterstützung. Darauf hoffen wir auch im Kreis Steinburg.

>Die Informationsveranstaltung findet am Montag, 14. Mai, 17.30 Uhr, im Familienzentrum St. Ansgar, Coriansberg 20, statt. Anmeldung unter 040/30857987 erbeten.