Interview : „Die Suche wird schwieriger“

Der Auszubildende – er wird auch im Kreis Steinburg immer seltener. Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste, dem 350 Betriebe in Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg angeschlossen sind, spürt die angespannte Ausbilungsplatzsituation. Wir sprachen darüber im Interview mit Geschäftsführer Ken Blöcker.

Herr Blöcker, der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste klagt seit längerem darüber, dass nicht mehr alle Ausbildungsplätze besetzt werden können, weil geeignete Bewerber fehlen. Wie sieht es nach dem diesjährigen Ausbildungsstart aus?

Blöcker: Die Suche nach geeigneten Auszubildenden wird immer schwieriger. Die Unternehmen müssen sich deshalb einiges einfallen lassen, um für junge Menschen attraktiv zu sein.



Was zählt dazu?

Die Teilnahme an Messen, digitales Marketing, Kooperationen mit Schulen und auch Qualifizierungsmaßnahmen.



Reicht das aus, um genügend Lehrlinge zu bekommen?

Nein, aber die Möglichkeiten von insbesondere kleineren Ausbildungsbetrieben sind monetär und personell begrenzt. Am Ende ist der Markt sehr begrenzt. Viele junge Menschen streben nach der Schule ein Studium statt eine Ausbildung an. Das ist kaum verwunderlich. Schließlich war der gesellschaftliche Konsens über Jahre, dass nur ein Studium Aufstiegschancen sichern würde. Die Arbeitgeber versuchen schon seit vielen Jahren den Bewerbern klar zu machen, dass Sie häufig mit einer Ausbildung bessere Karriere- und Verdienstchancen haben, als beispielsweise mit einem Bachelor-Abschluss ohne Praxiserfahrung.



Gibt es weitere Schwierigkeiten?

Ja, zum Beispiel nimmt die Verbindlichkeit immer mehr ab. Es gibt immer mehr Jugendliche, die mehrere Ausbildungsverträge unterzeichnen, aber nur einen antreten und bei den verbleibenden drei Unternehmen nicht einmal absagen. Dies ist sehr unfair. Zum einen für die Arbeitgeber, aber auch für andere Jugendliche, die diese nicht angetretenen Plätze hätten haben können.

von Joachim Möller

erstellt am 22.Aug.2017 | 11:00 Uhr