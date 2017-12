Geschenke zu Weihnachten : Die schönsten Bücher zum Fest

vergrößern 1 von 3 Foto: ajw (3) 1 von 3





Jeder Zweite schenkt in Deutschland zu Weihnachten am liebsten ein Buch. Der Buchhandel erwirtschaftet in den Wochen vor Heiligabend den Großteil seines Jahresumsatzes, denn, wie soll sich der Kunde in der Flut von über 70 000 Neuerscheinungen ohne sie zurechtfinden? Darum haben wir einige Lesebegeisterte aus der Wilstermarsch nach ihren ganz persönlichen Empfehlungen gefragt.

Die Leiterin der Stadtbücherei von Wilster, Karin Labendowicz, empfiehlt unseren Lesern „Das achte Leben“ von Nina Haratischwili. Mit der Geburt Stasias, Tochter eines angesehenen Schokoladenfabrikanten, beginnt dieses berauschende Epos über sechs Generationen, in dessen Mittelpunkt starke Frauen stehen, die dem Schicksal trotzen. Und immer wieder geht der Geruch von heißer Schokolade durch ihre Erlebnisse, einer Geheimrezeptur, die für alle Figuren Rettung und Unglück zugleich bereithält. Ein Epos mit klassischer Wucht, ein mitreißender Familienroman, der über die Spanne des 20. Jahrhunderts eindringlich acht außergewöhnliche Schicksale in den georgisch-russischen Kriegs- und Revolutionswirren beschreibt. „Wer keine Angst vor dicken Büchern hat, wird dieses Buch genießen“, verspricht Karin Labendowicz, deren Favorit das Buch in diesem Jahr ist („Das achte Leben“ von Nina Haratischwili, Ullstein TB, 1276 S, 18 Euro).

Mit Ursula Poznanskis „Aquila“ steht auf ihrer Empfehlungsliste auch ein außergewöhnliches Jugendbuch, das nicht nur für Kids ab 14 Jahren interessant sein dürfte. Es ist die Geschichte der jungen Studentin Nika, die eines morgens ohne Erinnerung an die letzten zwei Tage aufwacht. Sie vermisst ihr Handy, ihre Schlüssel und ihren Pass. Mitbewohnerin Jennifer ist ebenfalls verschwunden. Dafür steckt in Nikas Hosentasche ein Zettel mit mysteriösen Botschaften und Anweisungen. Die Jagd beginnt. „Aquila“ wurde, wie so viele Bücher der Autorin, die Nr 1 der einschlägigen Bestsellerlisten, und die Leserkritik ist wie immer begeistert von dem Pageturner, den man nicht mehr aus der Hand legen mag, bevor nicht alle Geheimnisse aufgeklärt sind. Erschienen im Loewe Verlag, kostet das spannende Buch mit 472 Seiten stolze 16,95 Euro.

Ein eher zartes und stilles Buch ist „Der Herr der kleinen Vögel“ der Japanerin Yoko Ogawa. Die mehrfach auch international ausgezeichnete Autorin ist bekannt für ihre poetischen, ja fast schon märchenhaften Texte. In „Der Herr der kleinen Vögel“ schaut sie mit scharfem Blick auf die Einsamkeit des modernen Menschen in der anonymisierten Gesellschaft. Erzählt wird die Geschichte eines Mannes, der aus Liebe zu seinem verstorbenen Bruder hingebungsvoll dessen Vogel pflegt bis auch er stirbt. „Es ist ein Buch über die Freude an den kleinen Dingen“, erklärt Karin Labendowicz. („Der Herr der kleinen Vögel“, Yoko Ogara, atb, 271 S. 9,99 Euro).

Der neue Krimi von Carla Berling, „Mordkapelle“, ist der vierte Fall für die Lokalreporterin Ira Wittekind. Sie wird zur brennenden Friedhofskapelle in Rehme, Bad Oyenhausen, geschickt, wo man in den Ruinen vor dem Altar, einen im Rollstuhl sitzenden Toten fand. Es ist der angesehene Apotheker Ludwig Hahnwald, allen bekannt als der schöne Ludwig. Ira Wittekind beginnt zu recherchieren und stößt dabei auf eine Menge Lügen, Intrigen und eine verratene Liebe sowie auf ein grauenhaftes Unrecht, das vor vielen Jahren begangen und nie gerächt wurde. „Ich habe das Buch besonders gerne gelesen, weil ich aus Bad Oeynhausen komme“, erklärt Karin Labendowicz ihre Begeisterung für den Krimi, dessen Autorin eigentlich Peggy Wehmeier heißt und selber Lokaljournalistin ist. („Mordkapelle“ von Carla Berling, Heyne Vlg, 300 S., 9,99 Euro)

Buchhändlerin Antje Bunge empfiehlt in diesem Jahr „Tochter einer neuen Zeit“ der Hamburgerin Carmen Korn. Vier Frauen, zwei Weltkriege, hundert Jahre Deutschland. Bild- und sprachgewaltig sei das Buch, meint die begeisterte Kritik. Doch für Antje Bunge war bemerkenswert, wie mutig die Frauen damals waren, um Dinge durchzusetzen, die für uns heute selbstverständlich sind. Die Geschichte von Henny und ihren Freundinnen sei eine mitreißende Mischung aus Sozialgeschichte und Schmöker („Tochter einer neuen Zeit“ von Carmen Korn erschien bei Rowohlt bereits 2016, 560 S., Taschenbuch 10,99 Euro, Hardcover 15,99 Euro).

Wie auch im vorigen Jahr legt Antje Bunge ihren Kunden den historischen Regionalkrimi „Tod am Nord-Ostseekanal“ der Wewelsflether Autorin Anja Marschall ans Herz. Ein spannender Fall für Kommissar Hauke Sötje, der 1894 auf der Baustelle des Nord-Ostseekanals den Mörder eines Ingenieurs sucht und dabei zwischen große Politik und Liebe gerät. „Es ist ein Regio-Krimi, der dem Leser viel über die damalige Zeit, aber auch das Leben in unserer Gegend erzählt. Ich warte dringend auf den nächsten Fall von Hauke Sötje“, sagt Antje Bunge und freut sich auf März 2018, wenn die Reihe mit „Verrat am Kaiser-Wilhelm-Kanal“ weitergeht. („Tod am Nord-Ostseekanal“, Anja Marschall, Emons Verlag, 272 S., 10,90 Euro).

Eine weitere Autorin aus der Region hält Antje Bunge ebenfalls für lesenswert. Die Glückstädterin Tania Schlie, die unter dem Pseudonym Caroline Bernard „Die Liebenden von Café Flore“ schrieb. Frankreich 1928. Die junge Vianne Renard träumt davon, aus dem beschaulichen Leben in einem kleinen Dorf auszubrechen und Botanikerin zu werden. Alleine reist sie nach Paris. 80 Jahre später findet Marlène im Pariser Musée d’Orsay ein Bild, auf dem sie selbst abgebildet zu sein scheint. Sie macht sich auf die Suche nach der Frau, die ihr so ähnlich sieht. Eine poetische Suche voll Liebe und Leidenschaft beginnt, die ihr Privatleben auf den Kopf stellt. „Selbst, wenn man noch nie in Paris war, sieht und fühlt man die Stadt durch das Buch“, begeistert sich Antje Bunge und gibt zugleich den Rat, sich Zeit für die Geschichte zu nehmen. „Wenn man mal eben drei Seiten liest und dann später wieder drei, kommt man nicht wieder in die Geschichte hinein. Es wäre ein Betrug am Buch.“ („Die Liebenden von Café de Flore“ von C. Bernard, atb, 432 S., 12,99 Euro Taschenbuch)

Antje Brühs, die gemeinsam mit Carola Jansen die Stipendiatenlesungen im Alfred-Döblin-Haus in Wewelsfleth organisiert, empfiehlt Robert Seetahlers „Ein ganzes Leben“. Der Österreicher Seethaler wohnte 2008 eine kurze Zeit im Alfred-Döblin-Haus und ist seither vielen durch sein Buch „Der Trafikant“ bekannt geworden. In „Ein ganzes Leben“ schildert er auf 160 Seiten das Leben von Andreas Egger, einem einfachen Mann aus den Bergen. Der stille Werdegang des Waisenjungen, der zuerst von seinem Pflegevater zum Krüppel geprügelt wird, arbeitet später unter Lebensgefahr mit am Berg, wo die erste Seilbahn entstehen soll. Sie wird das Leben im Tal unerbittlich verändern. Das Buch erzählt auch von der stillen Liebe zwischen Andreas und Marie, welche ihm aber bald wieder genommen werden wird. „Das ruhige Buch ist ein Plädoyer für Resilienz“, sagt Antje Brühs. „Der Fähigkeit, noch so großen Krisen im Leben mit seinen Möglichkeiten zu begegnen und nicht zu resignieren.“ Es sein ein großes, dem Leben zugewandtes Büchlein. („Ein ganzes Leben“ von Robert Seethaler, Hanser Vlg, 160 S., 17,90 Euro)

Mit „Das Rosie-Projekt“ stellt Antje Brühs das lustige Buch des Australiers Graeme Simsion vor. Don Tillman will heiraten. Allerdings findet er menschliche Beziehungen oft höchst verwirrend und irrational. So entwickelt er das Ehefrau-Projekt: Mit einem 16-seitigen Fragebogen will er auf wissenschaftlich exakte Weise die ideale Frau finden. Also keine, die raucht, trinkt, unpünktlich oder Veganerin ist. Und dann kommt Rosie. Unpünktlich, Barkeeperin, Raucherin. Offensichtlich ungeeignet. Aber Rosie verfolgt ihr eigenes Projekt: Sie sucht ihren biologischen Vater. Dafür braucht sie Dons Kenntnisse als Genetiker. Ohne recht zu verstehen, wie ihm geschieht, lernt Don staunend die Welt jenseits beweisbarer Fakten kennen und stellt fest: Gefühle haben ihre eigene Logik. („Das Rosie-Projekt“ von G. Simision, Fischer Vlg, 367 S, 9,99 Euro).