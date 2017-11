Kellinghusener Kulturverein : Die musikalische Stille ist vorbei

vergrößern 1 von 1 Foto: Hinz 1 von 1

von Ludger Hinz

erstellt am 07.Nov.2017 | 14:31 Uhr

Fast drei Monate war es musikalisch ruhig geworden in Kellinghusen. Nun freut sich Rainer Werdt, der 2. Vorsitzende des Kulturvereins PEP schon. Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Folk, Rock und Blues meldet sich der Verein nun nach der Sommerpause zur Herbst- und Winter-Saison zurück. Und die steht neben den Live-Konzerten vor allem im Zeichen der 25-Jahrfeier von PEP. In einer Vorschau stellte Werdt das Programm bis zum Jahresende vor und wagt dabei einen Blick ins nächste Jahr 2018.

Das „Steve Klink Trio“ spielt am Sonnabend, 11. November, aus gesundheitlichen Gründen ohne die zunächst angekündigte Sängerin Mia Znidaric, die bereits einige Male zu Gast waren und immer sehr gut angekommen ist. Der US-amerikanische Jazzpianist Steve Klink aus Dubuque in Iowa (USA) kommt mit der Erfahrung aus etwa 400 Konzerten seit 2002 bereits zum wiederholten Male nach Kellinghusen und will auch dieses Mal mit seinen Mitmusikern und seinem Jazz-Repertoire begeistern. Veranstaltungsort wurde kurzfristig geändert und ist nun das Bürgerhaus Kellinghusen. Am Sonntag, 12. November, ab 11 Uhr feiert der Verein im Café „Bi uns to Huus“ am Marktplatz seinen 25. Geburtstag – öffentlich mit einem Sektempfang. Dazu hat Rainer Werdt eine Ausstellung mit Stellwänden vorbereitet, auf der er die Geschichte in Wort und Bild festgehalten hat. Musikalische begleitet wird das wiederum vom Jazz des Steve Klink Trios.

Sie wurde mit Songs wie „50 Tips“ oder „Die Tänzerin“ berühmt. Am 2. Dezember tritt die deutsche Singer/Songwriterin und Musikgröße Ulla Meinecke am Sonnabend bereits zum dritte Mal bei PEP auf, dieses Mal als Trio. Während Meinecke mit rauchig-markanter Stimme, sicherer Intonation und schönem Timbre singt, sorgen Reinmar Henschke und Ingo York für das Instrumentale an Keyboards, Gitarre, Bass und Percussioninstrumenten. „Radau“ ist die Übersetzung ihres Bandnamens, und den macht die holländische Folk-Band „Rapalje“ am Sonnabend, 16. Dezember. Die vier Musikanten treten wie gewohnt im Schottenrock vor ihre Fans. Das Jahr 2018 eröffnen einmal mehr am Sonnabend, 14. Januar, die „Blues Guys & the Guinness Horns“ mit ihrem Neujahrskonzert der besonderen Art.

Schließlich wagt Rainer Werdt einen Ausblick auf den zweiten Teil des kommenden Jahres: Dann kommt am 29. September zum zweiten Mal die schwedische Newcomerin „Lisa Lystam Family Band“ zu PEP nach Kellinghusen. Diese hatte bereits bei ihrem ersten Auftritt mit ihrem unbekümmerten Blues für Stürme der Begeisterung gesorgt. Und es gibt noch ein weiteres Bonbon: „In Vorbereitung haben wir auch einen Auftritt der finnischen Blues-Hoffnung Erja Lyytinen, voraussichtlich für November 2018“, freut sich Werdt schon jetzt.

Info: Termine PEP 2017/18, jeweils um 20 Uhr, 11. November: Steve Klink Trio, Bürgerhaus; 2. Dezember: Ulla Meinecke, Ulmenhofsschule; 16. Dezember: „Rapalje“, Ulmenhofschule; 14. Januar 2018: „The Blues Guys and the Guinness Horns“, Ulmenhofschule; 29. September 2018 „Lisa Lystam Family Band“, Ulmenhofschule; Infos und Tickets unter www.pep-kulturverein.de