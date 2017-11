Schwerverkehr in Wilster : Die Marsch verzeiht keine Fahrfehler

vergrößern 1 von 1 Foto: Evers 1 von 1

von Volker Mehmel

erstellt am 27.Nov.2017 | 05:06 Uhr

Eine Statistik darüber führt die Polizei nicht: Oft werden irgendwo in der Wilstermarsch umgekippte Lastwagen nämlich nicht einmal aktenkundig. Jedenfalls dann nicht, wenn es keine Personenschäden oder sonstige Besonderheiten gab, die die Ordnungshüter auf den Plan gerufen hätten. In vielen Fällen werden die schweren Fahrzeuge von freundlichen Landwirten oder notfalls von auf die Bergung von Lkw spezialisierten Firmen aus der misslichen Lage befreit. Fest steht nur: Es passiert in schöner Regelmäßigkeit. Der Marschboden verzeiht nämlich keine Fahrfehler.

Eigentlich haben Lastwagen in vielen Teilen der Wilstermarsch gar nichts zu suchen. Entweder sind die Straßen viel zu eng, vor allem aber sind die meisten von ihnen mit Gewichtsbeschränkungen versehen. Die Ausnahme ist seit langer Zeit aber die Regel. Während bei von der Tonnage her limitierten Bundes-, Landes- und Kreisstraßen eine Genehmigung von der Verkehrsaufsicht eingeholt werden muss, herrscht auf allen Gemeindestraßen freie Fahrt. Zu verdanken haben das die Brummi-Chauffeure einen kleinen Kniff. Weil die Fahrbahnen in der Regel nicht für mehr als 5,5 Tonnen Belastung ausgelegt sind, wurde einfach pauschal ein Tempolimit verordnet. Das heißt: Wer nicht schneller als mit den dort vorgeschriebenen 30 Stundenkilometern unterwegs ist, darf dort fahren. Thorsten Franck vom Ordnungsamt Wilstermarsch erklärt, warum das so ist: „Man hat von Seiten des Wegeunterhaltungsverbandes einmal festgestellt, dass die kleineren Straßen eher durch zu hohe Geschwindigkeit als durch das Gewicht der Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen werden.“ Nützlicher Nebeneffekt: Es muss insbesondere auch auf dem weiten Feld landwirtschaftlicher Fuhrparke nicht ständig eine Genehmigung eingeholt werden, was die Bürokratie spürbar mindert. Ob die Geschwindigkeiten dann auch tatsächlich wie vorgeschrieben eingehalten werden, sei dann Sache der Polizei, das zu überprüfen.

Fuhrunternehmen, Spediteure, Müllabfuhr und Lohnunternehmer, alle die, die regelmäßig nicht nur auf Gemeindestraßen unterwegs sind, besitzen zumeist eine Dauergenehmigung. Ansonsten gilt letztlich für alle: Die Verantwortung trägt immer der Fahrer. Franck: „Eine Garantie für die Beschaffenheit einer Straße gibt es natürlich nicht.“

Im Juni bekam das der Fahrer eines Baustoff-Transportes in der Ecklaker Gemarkung Seedorf zu spüren. Die Spurbahn wurde immer enger – in einer Kurve lag das gesamte Gefährt auf der Seite. Im Juli erwischte es den Fahrer eines Transporters für verendetes Großvieh. Er war vermutlich durch eine kleine Unachtsamkeit in Neuendorf-Sachsenbande auf die Bankette geraten und abgeschmiert. „Den holen wir schon zum zweiten Mal raus“, so der Mitarbeiter eines Abschleppdienstes für Lkw. Zumeist sind die betroffenen Fahrer selbst wenig gesprächig. Entweder sie können sich nur in ihrer Muttersprache verständigen – oder es ist ihnen schlicht peinlich.

In den allermeisten Fällen kommen sie selbst aber mit dem Schrecken davon. So auch der Fahrer eines Schwertransports mit Teilen für eine Windkraftanlage, dem im November bei St. Margarethen die aufgeweichte Bankette zum Verhängnis geworden war. Der Bundesstraße musste für die Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt werden.