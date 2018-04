Die Lage in der Kreisliga West

von Michael Lemm

Neuer Tabellenführer ist Grün-Weiß Todenbüttel (44 Punkte), der im Top-Spiel den Neuenkirchener SC (43) mit einem 4:2-Sieg von der Spitze verdrängte. In der Verfolgergruppe sicherten sich TuS Krempe (42/4:1 in Buchholz), Fortuna Glückstadt (41/3:1 in Hademarschen) und der TSV Heiligenstedten (39/6:1 in Kiebitzreihe) Siege. Lediglich Alemannia Wilster (39/2:2 in Lägerdorf) musste sich mit einem Zähler zufrieden geben. Das Steinburger Quartett hält sich weiterhin alle Chancen offen, im Titelrennen ein Wörtchen mitzureden.