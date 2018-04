Die Lage in der Kreisliga West

von Reiner Stöter

08. April 2018, 11:24 Uhr

Nicht über Unentschieden kamen Alemannia Wilster (35 Punkte, 2:2 in Hademarschen) und Fortuna Glückstadt (35, 1:1 in Buchholz) hinaus und mussten so GW Todenbüttel (35, 3:1 in Lägerdorf) aufgrund der besseren Tordifferenz vorbei ziehen lassen. Die Grün-Weißen sind jetzt Zweiter hinter dem Neuenkirchener SC (40), der die Tabellenführung mit einem 3:1 in Kiebitzreihe untermauerte. Überrascht hat die TS Schenefeld (34, 3:0 in Lunden). Für das spektakulärste Ergebnis sorgte der TSV Nordhastedt, der einen 2:4-Pausenrückstand gegen Wesseln in einen 8:4-Sieg umwandelte.