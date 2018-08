von Reiner Stöter

09. August 2018, 13:21 Uhr

„Totgesagte leben länger“ – Kaum traf diese Redewendung besser auf eine Mannschaft zu, wie jetzt auf den Heider SV II. Von vielen am Boden gesehen blüht der Verbandsliga-Absteiger förmlich auf, führt nach dem 5:0 in Buchholz nun mit 10:1 Toren und sechs Punkten die Tabelle an. SSV Lunden (2:0 gegen St. Michaelisdonn), TSV Heiligenstedten (5:2 gegen Kiebitzreihe) und Merkur Hademarschen (3:0 bei der SG Eiderstedt) haben ebenfalls eine „blütenweiße Weste“ nach dem zweiten Spieltag. Am Tabellenende warten unter anderem Kiebitzreihe und Horst II weiterhin auf Punkte.