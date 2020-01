Vortrag in Wilster : „Die Kita-Reform ist vom Grundsatz her gut“

Birgit Herdejürgen findet die Kita-Reform gar nicht schlecht - vermisst aber einige Problemlösungen, sagte sie in Wilster.

21. Januar 2020, 16:12 Uhr

Wilster | „Zurzeit reise ich viel herum, um die neue Kita-Reform vorzustellen“, erklärte Birgit Herdejürgen. Die SPD-Landtagsabgeordnete ist stellvertretende Vorsitzende des Sonderausschusses „Verfassungsreform“ und möchte allen Betroffenen die zukünftigen Änderungen zum Kindertagesstätten-Gesetz erläutern. In der Gaststätte Bauernstübchen in Wilster sprach sie am Montagabend mit Interessierten und stellte sich ihren Fragen.

Zum 1. August 2020 tritt die Kita-Reform des Landes Schleswig-Holstein in Kraft. Aber was genau ändert sich dann? Die Ziele der Reform waren die Entlastung der Eltern, eine Verbesserung der Qualität sowie eine Entlastung der Kommunen. Ersteres wurde durch einen Beitragsdeckel beschlossen.

Die monatlichen Kita-Kosten für Eltern dürfen landesweit einen Höchstbetrag nicht übersteigen. So betragen die Gebühren für Kinder unter drei Jahren (U3) ab 1. August höchsten 180 Euro für einen Fünf-Stunden-Platz und 288 Euro für eine Ganztagsbetreuung mit acht Stunden (36 Euro/Stunde). Für Kinder ab drei Jahren (Ü3) werden die Kosten 145 Euro für fünf beziehungsweise 232 Euro für acht Stunden betragen (29 Euro/Stunde). Jedoch entfallen die 100 Euro Kita-Geld, die Eltern von U3-Kindern beim Land beantragen konnten.

Für Krippenkinder-Eltern werde es dadurch vielerorts keine Entlastung geben, sagte die SPD-Politikerin. Aber es gebe eine Geschwisterermäßigung: das zweite Kita-Kind kostet nur noch 50 Prozent des Beitrages, das dritte Geschwisterkind ist kostenfrei. Zudem dürfen Eltern den Ort des Kindergartens frei wählen, ohne sich erklären zu müssen.

Die Größen der Ü3-Regelgruppen dürfen weiterhin 20 Kinder betragen. Die Ausnahmeregelung sah jedoch bisher vor, dass bis zu 25 Kinder betreut werden können. Dieser Höchstsatz wird auf 22 Kinder reduziert. Mit der Erhöhung des Fachkraft-Kind-Schlüssels von 1,5 auf 2 soll ebenfalls eine Qualitätssteigerung erzielt werden. Das bedeutet mehr Personal in den Kitas, die schon jetzt unter dem Fachkräftemangel leiden.

„Wir suchen bereits seit langem neues Personal, ohne Erfolg“, erklärte Kirsten Hillebrecht-Kahl, Erzieherin und Beiratsmitglied der Kita Schwalbennest in Wilster. Birgit Herdejürgen betonte, dass bereits an einer neuen Ausbildungsstruktur für den Erzieherberuf gearbeitet werde, um diesen wieder interessanter zu machen. Denn zurzeit müsse die mehrjährige Ausbildung komplett selbst finanziert werden.

Und was sei mit der Entlastung der Kommunen? Der Finanzierungsanteil des Landes werde sich in den nächsten Jahren stetig erhöhen, sogar bis 2022 im Vergleich zu 2018 beinahe verdoppeln. Das klinge nach einer deutlichen Finanzspritze. „Ob sich letztendlich eine finanzielle Entlastung für jede Kommune einstellt, ist schwer zu sagen“, erklärte Herdejürgen. „Denn das ist abhängig von vielen Faktoren wie die Anzahl der Kinder, den Betreuungsstunden oder der Sonderkosten.“ Die Landtagsabgeordnete rät den Gemeinden, sich schon jetzt genau über die Bedingungen zu informieren.

Birgit Herdejürgen ist davon überzeugt, dass die Kita-Reform wichtig ist. Auch wenn sie nicht den Vorstellungen ihrer Partei entspräche, sei sie vom Grundsatz her gut. „Einige Probleme wurden leider nicht gelöst“, bemängelte die Abgeordnete.