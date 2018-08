Die Vermessung Glückstadts : Die Herren der Hinterhöfe

Timo Lienau und Karl-Heinz Barrenschee ermitteln exakte Geodaten im historischen Stadtkern.

von Christine Reimers

23. August 2018, 13:30 Uhr

Sie haben den Einblick, den sonst nur wenige haben: Timo Lienau (35) und Karl-Heinz Barrenschee (65) kennen mittlerweile so einige Hinterhöfe und Gärten in Glückstadts Innenstadt. Und Fakt ist: Sie werden mit der Zeit alle gesehen haben. Die beiden vermessen alle Grundstücke der Innenstadt für das Katasteramt.

„In diesem Sommer ist die Arbeit herrlich“, sagt Timo Lienau. Der Vermessungsingenieur guckt durch das Messgerät und ist auch mit dem Punkt zufrieden, den Karl-Heinz Barrenschee an der Hausmauer ausgesucht hat. „Ich visiere diesen Punkt an und errechne die Strecke und den Winkel“, erklärt der Ingenieur. Auf diesem Wege kann er alle Gebäudepunkte aufmessen. Das Gerät speichert digital die Daten, die er später in seinem Büro aufarbeiten wird.

Die Grundstücke, die Timo Lienau und Karl-Heinz Barrenschee aufmessen, stellen den historischen Stadtkern dar. „Historisch sind zum Teil die Unterlagen, die dem Landesamt für Vermessung und Geoinformationen Schleswig-Holstein vorliegen. Sie wurden 1875 angefangen“, sagt Thomas Klesen, Abteilungsleiter des Katasteramtes. Ziel sei es jetzt, hochpräzise Geodaten zu schaffen, die den Kunden zur Verfügung gestellt werden können. „Die Anforderungen an unsere Geodaten sind anspruchsvoll und vielseitig“, sagt Thomas Klesen. „Geodaten können Grundlage für verschiedene Planungen sein. Das kann die Stadtentwicklung, Leitungsplanung oder auch Verkehrsplanung sein. Ohne Geodaten funktioniert kein Navigationssystem.“

Timo Lienau und Karl-Heinz Barrenschee sind jetzt unterwegs, um alte Vermessungspunkte, vorhandene Grenzmarken und Gebäudeecken zu finden und neu aufzumessen. Die Grundstücksflächen werden neu berechnet. Dabei kann es zu leichten Abweichungen kommen, erklärt Timo Lienau. Die Angaben sind mit den heutigen Messgeräten präziser.

Thomas Klesen beruhigt: „Durch die neuen Genauigkeitsanforderungen sowie den Einsatz präziserer Mess- und Rechenverfahren kann es hier zu abweichenden Flächenangaben kommen, was allerdings nicht bedeutet, dass sich an der tatsächlichen Größe beziehungsweise der Geometrie des Grundstückes etwas geändert hat. Das Ergebnis sind genaue Kartenunterlagen, die dem Bürger beim Auffinden seiner Grundstücksgrenzen helfen können.“ Die Lage der Grundstücksgrenzen bleibt unverändert.

Wenn die Daten alle erfasst sind, werden sie im Internet offengelegt. Auf die Internetseite hat jeder Zugriff. Grundstückseigentümer haben vier Wochen dann die Möglichkeit, eventuell Widerspruch einzulegen.

Thomas Klesen lädt Interessierte ein, sich eine Ausstellung im Industriemuseum Elmshorn anzusehen, die am 29. August gezeigt wird. „Dort dreht es sich rund um das Vermessungshandwerk.“ Das Katasteramt sei Kooperationspartner.