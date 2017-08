Döblin-Haus : Die Geschichte der „Villa Grassimo“

vergrößern 1 von 1 Foto: Mehmel 1 von 1

Am Ende war es der berühmte Schriftssteller selbst, der Karl-Theodor Junge die Türen zur eigenen Familiengeschichte öffnete. In einem Brief an Günter Grass schrieb der heute 76-Jährige vor acht Jahren, wie er rein zufällig im NDR-Kulturprogramm eine Lesung hörte. Da war von Schiffstaufen die Rede, von einem Haus hinterm Deich, von einem Johann Junge – und von einem Kachelzimmer in einer ehemaligen Kirchspielvogtei. Bei dem damals noch in Lübeck lebenden Karl-Theodor Junge „vermischten sich Phantasie und historische Wirklichkeit“. Schiffsbaumeister Johann Junge war sein Urgroßvater, die von Grass erwähnten Kacheln hatte er noch aus der Kinderzeit vor Augen, als seine Tante Alma in dem Haus in der Wewelsflether Dorfmitte einen kleinen Hökerladen betrieb. Die Erinnerungen ließen Karl-Theodor Junge seitdem nicht mehr los. Nach jahrelanger Recherche schrieb er die 300 Jahre zurückreichende Geschichte des inzwischen der Berliner Alfred-Döblin-Stiftung gehörenden Hauses und vor allem die seiner Bewohner. Der Brief an Günter Grass bildet das Vorwort einer Spurensuche in der „Villa Grassimo“. Das bei Augustin in Glückstadt gedruckte und 200 Seiten dicke Buch bietet spannenden Lesestoff über die wechselvolle Geschichte eines Hauses, deren Bewohner weit über die Gemeindegrenzen hinaus wirkten.

Gebaut 1698, diente das Fachwerkhaus zuerst als Amtssitz des Kirchspielvogtes Peter Hellmann. Hundert Jahre später gab der Kätner und Krämer Hinrich Möller dem Gebäude sein heutiges Gesicht. Der Krämerladen mit dem alten Verkaufstresen, den Regalen und Schubfächern ist noch heute vorhanden. 1972 retteten Günter Grass und seine damalige Lebensgefährtin Veronika Schröter das Kleinod vor dem drohenden Verfall.

Eineinhalb Jahre lang hat Karl-Theodor Junge eine Fülle von Informationen und Geschichten zusammengetragen. Schon davor hatte er viele Briefe seiner Vorfahren gesichtet und ausgewertet. „Am schwierigsten war es, vom Land Berlin die Genehmigung für eine Einsicht in die Grundbücher zu bekommen“, berichtet er. Die letzte Initialzündung habe dann ein großes Familientreffen vor einigen Jahren gegeben.

In seinem Buch beginnt er die Hausgeschichte aber mit der frühen Besiedelung der Region und mit einem Beitrag über die Stör als die Lebensader der Wilstermarsch. Der Fluss wird in der Hausgeschichte dann noch eine beherrschende Rolle spielen. Ausführlich befasst Junge sich mit der weiteren Entwicklung im 18. und 19. Jahrhundert, bevor Werftinhaber Gustav Hinrich Junge alleiniger Eigentümer wurde. Dem Schiffbauer diente das Haus viele Jahrzehnte als Zentrale der aufstrebenden Werft, zuletzt wurde es als privates schiffshistorisches Archiv genutzt. Der gesamte Nachlass befindet sich heute im Schifffahrtsmuseum Bremerhaven. Zahlreiche Junge-Bauten kann man übrigens noch heute bewundern – entweder als Museumsschiff oder als originalgetreuen Nachbau wie die in Kasenort liegende „Fritz Lexow“. Der Autor präsentiert in seinem Buch auch eine Übersicht über die heute noch schwimmenden Traditionsschiffe aus Wewelsflether Produktion.

Die renommierte Junge-Werft lebt in der modernen Peters-Werft weiter, die gerade mit der Sanierung des historischen Frachtseglers „Peking“ einen Auftrags-Coup gelandet hat. Dazu ein interessantes Datum: Gustav Junge hatte das Gebäude im gleichen Jahr übernommen, als die „Peking“ in Hamburg vom Stapel lief, nämlich 1911. Schon 20 Jahre zuvor, so erfährt man in dem Buch, hatte die Junge-Werft einen Ehrenpreis der Stadt Bremen für eine zukunftsweisende Innovation im Schiffsbau bekommen: den ersten deutschen Motorkutter „Matador“.

Die von Junge penibel erstellte Haus- und Familiengeschichte ist damit auch ein Stück Wirtschaftsgeschichte einer Region, die bis heute von ihren Wasserwegen lebt. „Am Ende hatte ich fast schon zu viel zusammengetragen“, sagt Karl-Theodor Junge. Beim Sortieren und Ordnen der Fülle von Daten und Dokumenten habe ihm dann ein Lektor sehr geholfen. Beim Ergebnis kommen alle auf ihre Kosten: Heimatkundler, Geschichtsinteressierte, Literaturfreunde und Liebhaber von Traditionsschiffen.





>Das Buch „Das Alfred-Döblin-Haus in Wewelsfleth – genannt ,Villa Grassimo’“ gibt es für 29.20 Euro im regionalen Buchhandel oder direkt beim Verlag Augustin in Glückstadt.

von Volker Mehmel

erstellt am 07.Aug.2017 | 05:00 Uhr