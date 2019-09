30 bis 40 Schiffe erwartet : Die Gaffelsegler kommen nach Glückstadt

Die Gaffelseglertreffen lockt mit einer Regatta, einem bunten Rahmenprogramm und einem Pokal der besonderen Art.

17. September 2019, 13:47 Uhr

Glückstadt | Sie sind echte Hingucker. Die Gaffelsegler, die am Sonnabend, 28. September, von Glückstadt aus zur Regatta rund um die Rhinplate aufbrechen werden. „Wir erwarten 30 bis 40 Schiffe“, sagt Günter Klingbeil, der das Event gemeinsam mit Birgit Kaiser, Detlef Zschoche, Peter Langer-Langmaack und Wolfgang Berger organisiert. Auch für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ist vorgesorgt. Nun fehlen eigentlich nur noch gutes Wetter und viele Zuschauer.

Eingebettet zwischen Lampion-Fahrt am Freitagabend und Ewermarkt am Sonntag werden sich die Gaffelsegler am Sonnabend gegen 11 Uhr für den Start klar machen. „Den besten Blick hat man als Beobachter an der Nordermole“, sagt Klingbeil. Schon um 7.30 Uhr wollen sich die Segler zum Frühstück auf der Greundiek treffen. Das Museumsschiff wird auf der Stadtseite des Binnenhafens liegen. Für 8.30 Uhr am Sonnabend ist die Skipperbesprechung auf dem Schiff angesetzt.

Schon einen Tag zuvor, am Freitag, 27. September, lädt die Greundiek alle Musikfreunde ein, an Bord zu kommen. Ab 21 Uhr wird das Duo Jonas und Wiebke aus Glückstadt mit Gesang und Gitarre und diversen bekannten Coversongs für Stimmung sorgen. Der Eintritt ist frei, ein Spendenhut wird herumgehen.

Höhepunkt des Gaffeltreffens ist und bleibt jedoch der Regattatag. „Etwa zwei bis zweieinhalb Stunden wird das Rennen dauern“, rechnet Klingbeil hoch. Gute zehn Kilometer misst die Strecke, die unter dem Motto „Rhinplate Rund“ zu umschiffen ist. Anschließend werden die Teilnehmer in den Außen- und Binnenhafen einlaufen.

Gegen 18.30 Uhr folgt die Preisverleihung auf der Greundiek. Zuschauer sind dabei ausdrücklich erwünscht. Neben mehreren Sonderpreisen erwartet den Kapitän des Schiffes, das zuerst die Ziellinie passiert hat, ein Wanderpokal der wohl einzigartigen Art. Ein Anlehnung an den Americas-Cup erhält der Sieger eine Baby-Badewanne aus Zink. „Der erste Eintrag darauf ist schon rund 40 Jahren alt“, erklärt Klingbeil. Entsprechend wertvoll sei der „Pott“.

Viele Schiffe, die in Glückstadt erwartet werden, kommen aus Hamburg und waren einst als Finkenwerder Fischkutter im Einsatz. Die weiteste Anreise wird ein Schiff mit Heimathafen Bremen haben. Zu den größten Gaffelseglern, die in diesem Jahr in der Elbestadt erwartet werden, gehört die Landrath Küster. Der hölzerne Anderthalbmaster wurde 1889 gebaut und hat eine Gesamtlänge von 28,50 Meter.

Nach Regatta und Siegerehrung ziehen sich die Teilnehmer zu einem gemeinsamen Abendessen an Bord der Greundiek zurück. Dabei sollen auch Klönschnack, Gesang und Handmusik nicht zu kurz kommen. Anders als beim internen Essen auf dem Museumsschiff sind bei der Dia-Show über den Segeltag im „Schuppen 87“ am Hafen dann wieder interessierte Gäste herzlich willkommen.