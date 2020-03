Corona geißelt Gastrobranche : Die Gäste bleiben zu Hause

Restaurantbesitzer im Kreis Steinburg stehen vor großen Problemen – alle wollen durchhalten.

von Andreas Olbertz

16. März 2020, 15:37 Uhr

Glückstadt/Itzehoe | „Wir machen weiter bis der Gesetzgeber sagt, ihr dürft nicht mehr“, gibt sich Werner Ehart, Leiter des Restaurants Himmel und Erde kämpferisch: „Aber ich hoffe sehr, dass es die angekündigten staatlichen Hilfen auch wirklich gibt.“ Die Auslastung sei relativ schlagartig um drei Viertel gesunken. „Regelungen zu zwei Metern Mindestabstand hätten wir gar nicht gebraucht. Das ergibt sich so schon aus der aktuellen Auslastung“, sagt der Restaurantleiter.

Die beliebten Brunch-Termine seien für die nächsten vier Wochen komplett abgesagt worden. Um die Abstände einhalten zu können, hätte einigen Gästen abgesagt werden müssen. „Wem hätte ich einen Platz geben sollen und wem nicht?“, so Ehart.

Himmel und Erde ist eine Einrichtung der Glückstädter Werkstätten. Doch für die Menschen mit Beeinträchtigung gilt aktuell ein Beschäftigungsverbot. „Wir merken grade, dass wir ohne die Kollegen aus den Werkstätten nichts sind – es fehlen der Charme und die Hilfe“, bedauert Ehart.

Bevor der Gast etwas zu essen bekommt, muss seine Adresse mit Telefonnummer hinterlassen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Gäste informiert werden können, sollte es ein Verdachtsfall in dem Restaurant geben. Jeder zweite Tisch bleibt darüber hinaus zurzeit frei, um die vorgeschrieben Abstände von zwei Metern einzuhalten. Selbst in Imbissen müssen die Menschen ihre Daten hinterlassen. Hotelbars dürfen nur zur Bewirtung von Übernachtungsgästen genutzt werden. Stündlich kann sich die Lage ändern. Das Gesundheitsamt kann jederzeit neue Auflagen machen. Am Montagabend dann die nächste Einschränkung: Restaurants dürfen nur noch von 6 bis 18 Uhr öffnen.

Der Einbruch ist auch in Glückstadt dramatisch. Christian Püster und seine Frau Heike sind Inhaber der Restaurants „Der Däne“ und des Hotels „Anno 1617“. Beide Häuser liegen am Marktplatz. Im Hotel gibt es 90 Prozent Stornierungen, für den „Dänen“ 70 Prozent. Große Veranstaltungen sind allesamt abgesagt. „Ich persönlich rechne damit, dass die gesamte Gastronomie demnächst geschlossen wird“, sagt Christian Püster. Generell fragen er und seine Frau sich, wie es finanziell weitergehen soll. „Wir müssen Löhne bezahlen und Krankenkassenbeiträge.“

Kaum anders sieht es bei Dieter Lassmann aus. Er ist Chef des Restaurants „Zur alten Mühle“ direkt am Glückstädter Binnenhafen. Er und seine 21 Mitarbeiter haben zwar viel weniger zu tun, wollen aber auf jeden Fall weitermachen. „Wir machen nicht zu.“ Über seine Homepage will Lassmann jetzt mit einem Lieferservice werben. Bisher hat er auch Essen für Kindergärten gekocht. Das fällt weg. Was ihn freut: „Die Gäste, die jetzt kommen, zeigen alle Verständnis für die Auflagen.“

„Ich bin jetzt 32 Jahre mit dem Restaurant selbstständig. Aber eine vergleichbare Situation ist noch nie da gewesen“, sagt Katrin van Weelden. Die Inhaberin des Restaurants „Der kleine Heinrich“ am Marktplatz in Glückstadt hat weit weniger Gäste als sonst. Und gebucht wird nicht mehr, es kommen Absagen. „Wir gucken von Tag zu Tag“, sagt die Gastronomin zur Entwicklung. „Ich bin im ständigen Gespräch mit unserer Crew, wie wir handeln, wie es weiter gehen soll.“ Denkbar ist, dass einige der Mitarbeiter Urlaub nehmen.

Olaf Heinrich, der gemeinsam mit Bruder Björn Inhaber des Restaurants „Logger“ am Marktplatz ist, sagt: „Wir kaufen noch ein und es gibt genug Frisches im Kühlhaus.“ Im Logger werden alle Anordnungen eingehalten. „Wir tun, was wir müssen und bemühen uns darüber hinaus.“ So seien die Speisekarten jetzt so in Folie eingepackt, so dass sie ständig abgewischt werden können. Das gilt auch für die Tische. Desinfektionsmittel sei noch genug vorhanden. Und Geld wird nach Möglichkeit über die EC-Karte kassiert. Die Gastronomen hätten alle ein großes Interesse daran, dass die Hygiene eingehalten wird, sagt Heinrich.

Kai Babin-Ebell, Inhaber vom Ratskeller am Marktplatz, sieht bei den Gästen eine große Verunsicherung. Am Wochenende kamen noch welche, am Montag kaum einer. Auch er weiß nicht, wie es weitergehen soll. „Ich habe vier Auszubildende, ich habe Verantwortung. Wir wissen noch nicht einmal, ob wir überhaupt eine Saison haben.“

Svenja Ledtje hat ihre Restaurant „Stilbruch“ am Marktplatz erst 2017 eröffnet. „Katastrophal“ sagt sie zur Lage. Sie macht weiter und hofft, wie viele andere auch, dass der Staat hilft.