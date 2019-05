Itzehoer Woche mit grossem Programm : Die fünfte Jahreszeit naht

Weinfest zum Auftakt, Kindertag als Abschluss: Itzehoer Woche beginnt am Sonnabend, 18. Mai.

Itzehoe | Was soll sich ändern? Heiß sei über das Weinfest diskutiert worden, sagt Stadtmanagerin Lydia Keune- Sekula. Auch über einen Umzug auf die Malzmüllerwiesen. Das Ergebnis: Alles bleibt wie gewohnt. Mit dem Weinfest wird Sonnabend, 18. Mai, die Itzehoer Woche eröffnet.

49. Auflage für die Festwoche

Die Stühle reichen gerade so für Akteure sowie „neue und bewährte Sponsoren“, als Keune und ihr Team das Programm vorstellen. Sie hat nachgezählt: Es ist die 49. Auflage für die Festwoche, bei der der Fenster- und Türenhersteller Rekord aus Dägeling als Hauptsponsor auftritt. Zum 100-jährigen Bestehen wolle sich die Firma präsentieren und auch der Region etwas zurückgeben, so Geschäftsführer Markus Tulinius.

Wir werden anfangen, den Plastikbechern den Kampf anzusagen. Lydia Keune- Sekula, Stadtmanagerin Itzehoe

Zwei Neuerungen bringt das Weinfest: In der Kirchenstraße gibt es eine Bühne, die das Haus der Jugend bespielt mit sechs Bands, drei davon aus den eigenen Proberäumen. Und: „Wir werden anfangen, den Plastikbechern den Kampf anzusagen“, so Keune. Mit Pfandbechern (1 Euro) sollen Erfahrungen gesammelt werden, um im kommenden Jahr ein einheitliches Pfandsystem einführen zu können.

Plakate und 50.000 Flyer als Werbung

Der nächste Programmpunkt der Festwoche, die mit Plakaten und 50.000 Flyern beworben wird, braucht wie immer keine großen Worte: Flohmarkt am Mittwoch, 22. Mai. „Da sind alle Stände seit Wochen ausgebucht“, sagt Keune.

Sportlicher Teil mit Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes

Sportlich geht es weiter am Freitag, 24. Mai: Um 18 Uhr wird der neue Kunstrasenplatz im Stadion am Sandberg offiziell eingeweiht. Eine Auswahl aus dem Sport-Club Itzehoe spielt gegen die Itzehoer All Stars mit Bürgermeister Andreas Koeppen an der Spitze.

„Itzehoe blüht und summt“ heißt es am Sonnabend, 25. Mai, auf dem Berliner Platz. Von 9 bis 12 Uhr veranstalten der Imkerverein Itzehoe und Umgebung sowie die Baumschule Eggert den Pflanzenmarkt für Stauden und Gehölze. Sie informieren auch über Bienen und Imkerei. Es wird darum gebeten, Transportbehältnisse für Pflanzen mitzubringen. „Ein Thema, das alle angeht“, sagt die Stadtmanagerin mit Blick auf das Insektensterben.

Hoffen auf gutes Wetter beim Kindertag

Am Tag darauf endet die Itzehoer Woche mit dem Kindertag von 10 bis 18 Uhr auf den Malzmüllerwiesen. 60 kostenlose Aktionen werden geboten, wie bei allen Veranstaltungen spielt das Wetter eine entscheidende Rolle. Lydia Keune: „Ganz fest die Daumen drücken!“