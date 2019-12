Oelixdorf : Die etwas andere Weihnachtsgeschichte

Grundschulkinder zeigen Theaterstück.

Avatar_shz von shz.de

22. Dezember 2019, 14:00 Uhr

Oelixdorf | Der Höhepunkt der diesjährigen Weihnachtsfeier mit Mitmachaktionen an der Oelixdorfer Grundschule am Störtal bildete eine Theateraufführung der Drittklässler. In der Sporthalle begeisterten die kleinen Laiendarsteller Mitschüler, Eltern, Großeltern und Lehrer mit der etwas anderen Weihnachtsgeschichte „Verkehrte Welt im Stall“. Die Geschichte wurde aus Sicht eines Ochsen und eines Esels geschildert. Die Hauptrollen spielten Jonah (8) und Emmy (8). Sie können nicht schlafen, weil sie sich von Menschen ausgenutzt fühlen. Gemeinsam mit den Schafen wird ihnen klar, dass man in Notsituationen zusammenrücken muss und sich nicht für etwas Besseres halten darf. Und so beschließen sie, Maria und Josef einen Platz in „ihrem“ Stroh anzubieten. „Es gibt auf dieser Welt Menschen und Tiere, denen es nicht so gut geht und die Hilfe von anderen brauchen“, sagt der Esel. Und dabei spiele es keine Rolle, woher man komme, wie man aussehe oder was man denke.

„Die Kinder haben vom Bühnenbild und den Kostümen über die Lichtanlage und Stromversorgung bis hin zur Power-Point-Präsentation alles selbst erstellt“, sagt Lehrerin Lisa Linder. Seit Ende der Herbstferien habe sie gemeinsam mit den 26 Kindern das Weihnachtsstück einstudiert. „Ich spiele schon zum zweiten Mal in einem Stück die Hauptrolle“, sagt Jonah, als er sich sein Kostüm anzieht. Lamperfieber habe er nicht. „Weil ich Spaß am Theaterspielen habe – auch wenn das Auswendig lernen des Textes sehr stressig war.“