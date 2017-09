Unterhaltung : Die „dicke Tante“ kommt im Dirndl

vergrößern 1 von 1 Foto: Hinz 1 von 1

Wer es gerne deftig-bayrisch mag, kommt in diesem Jahr in der Wilstermarsch voll auf seine Kosten. Vergangenes Wochenende hauten die Brokdorfer Fußballer auf den weiß-blauen Putz, am 7. Oktober holt das Blasorchester Wewelsfleth in der Mehrzweckhalle die Lederhosen raus. Und für den 21. Oktober verspricht die Feuerwehr Wilster eine Super-Gaudi im Colosseum. Gewissermaßen zur zünftigen Einstimmung gibt es am Sonnabend, 30. September, in der Neuen Börse am Kohlmarkt die Travestie-Version des Bayern-Festes. Für Stimmung sorgt das Wilsteraner Ehepaar André und Tobias Kujadt – besser bekannt als „die dicke Tante vom Lande“ und ihr kongenialer Partner.

„Das ist keine Konkurrenz zur Feuerwehr, das ist hier ganz anders“, betont Wirtin Frauke Schober. Sie bringt natürlich auch das passende kulinarische Ambiente auf den Tisch: Weißwurst, Brezel und kleine Haxen. Und bayrisches Bier vom Fass ? „Ich habe zwei kleine Fässer vor den Hütten“, wirft André Kujadt ebenso verschmitzt wie spontan ein. Er wird sich natürlich stilecht ins Dirndl packen.

„Wir machen Stimmung mit typisch bayrischer Musik zum Schunkeln und Mitsingen“, verspricht Partner Tobias, der vermutlich in Lederhosen auftreten wird. Die beiden finden, dass der Norden und hier insbesondere die Wilstermarsch geradezu prädestiniert seien, für Festivitäten im bayrischen Stil. „Die Leute feiern hier eben gerne.“ Tobias jedenfalls ist überzeugt: „Bayrische Stimmung läuft eigentlich immer.“

Gerne dürften natürlich auch die Gäste in passender Tracht erscheinen. Bei Bedarf an Lederhosen und Co: Ein örtlicher Herrenausstatter hat inzwischen sogar eine bayrische Ecke eingerichtet. Die „dicke Dirndl-Tante“ und ihr Moderator hoffen natürlich, dass das Publikum kräftig mitzieht. „Wir nötigen niemanden, wir zwingen sie“, schmunzelt André Kujadt. Ab 18 Uhr ist am Sonnabend die „Börse“ geöffnet, hier werden auch Reservierungen angenommen.

Dass die Travestiekünstler in ihrer Wahlheimat jetzt wieder mächtig auf den Putz hauen, war zunächst nicht absehbar. Vor einhalb Jahren hatten sie eigentlich schon ihre Abschiedsvorstellung gegeben, um sich beruflich im Osten der Republik neu zu orientieren. Bereits im vergangenen November kehrte das Paar nach Wilster zurück. „Die Leute sind unheimlich freundlich hier“, hatte Tobias Kujadt schon damals geschwärmt. Und: „Wir haben sofort Anschluss gefunden.“ Eines der Wohnortkriterien war damals wie heute, dass man alles zum Leben gleich vor der Tür habe. „Wilster ist einfach schön“, urteilte André. Heute fügt er hinzu: „Ich hatte schon nach zwei Wochen Heimweh nach Wilster.“

Neben ihrem beruflichen Engagement wollen sie sich in den nächsten Wochen und Monaten auch auf der Bühne austoben. So ist für Sonntag, 5. November, um 15 Uhr eine Travestieshow bei Kaffee und Kuchen geplant. „Für alle, die abends nicht mehr so gerne losgehen wollen.“ Bereits am Vorabend präsentiert das Gespann als „Duo Coloré“ ebenfalls in der „Neuen Börse“ seine Show, die aber schon jetzt ausverkauft ist. An Silvester wollen beide an gleicher Stelle ihr fünfjähriges Bühnenjubiläum feiern. Als besonderen Gast holen sie sich zum Jahreswechsel die Kölner Drag-Queen Molly Mountain.

Auch für das neue Jahr füllt sich bereits der Terminkalender. So ist am 10. März wohl erstmals in Wilster eine Frauentagsparty geplant. Am 30. April gibt die „dicke Tante“ den Rhythmus für einen Tanz in den Mai vor. Und auch Pfingstsonntag soll eine Show stattfinden.