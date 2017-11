vergrößern 1 von 2 Foto: Strobel 1 von 2

von lst

erstellt am 01.Nov.2017 | 11:22 Uhr

Pastor Arnd Lempelius betreut seit Ende 2016 die Kirchengemeinde in Brunsbüttel. Eine Krimi-Veranstaltung im Gotteshaus ist auch für ihn Neuland, sagt der Pastor. Der Jugendwart und angehende Diakon David Göttsche plant die Aktion für den Auftakt der Krimi Nordica. Die Jakobuskirche öffnet ihre Türen für „Crimetime unter der Kanzel“ am Sonnabend, 4. November, um 19 Uhr. Im Interview mit unserer Zeitung sprechen die beiden über ihre Pläne für den Auftakt des Krimifestivals.

Herr Lempelius, wieso lassen Sie das Verbrechen in die Kirche?

Arnd Lempelius: Mord und Totschlag gibt es doch schon längst in der Kirche oder besser gesagt in der Bibel. Wir öffnen unsere Kirche eben auch für andere Veranstaltungen, abseits der Gottesdienste. Kulturschaffende sind unsere natürlichen Verbündeten, die das geistige Niveau der Gesellschaft hoch halten. Davon lebt auch Kirche.

Also waren Sie nicht empört über das Angebot der Krimi Nordica?

Lempelius: Nein, man macht ja die Kirche auch bekannt dadurch. Wir nehmen das auch als Werbung für das Gotteshaus mit.

Und was haben Sie geplant für den Auftakt unter der Kanzel, Herr Göttsche?

David Göttsche: Wir fangen an mit dem ersten wirklichen Mord in der Bibel, der Geschichte von Kain und Abel. Dann folgt eine Mischung aus biblischen Texten, weltlichen Krimis und Musik aus Film und Fernsehen.

Lempelius: Ich bin gespannt ...

Göttsche: Wir arbeiten auch mit Licht und Kerzenschein, also die Atmosphäre wird wichtig.

In welcher Verbindung steht nun die Bibel mit dem Thema Krimi?

Lempelius: Im alten Testament gibt es einige Krimigeschichten. Das Spannende ist ja, wie man eine Tat aufdeckt und wie man zur Rechenschaft gezogen wird. Und da kommt ebenfalls Gott ins Spiel. Wer gegen den Menschen frevelt, der frevelt auch gegen Gott. Die Bibel ist ein Thriller, denn der Täter steht meist von Anfang an fest, nicht wie in einem Krimi, wo er erst noch ermittelt werden muss.

Welche Taten gibt es in der Bibel?

Lempelius: Es gibt Vergewaltigungen und grausame Vergeltung. Menschenhandel, Verrat und Betrug kommen in vielen Geschichten vor. In einer Erzählung wird Josef beispielsweise nach Ägypten verkauft an den Hof des Pharaos. Dessen Frau findet ihn wohl scharf, deshalb flüchtet er. Die Gattin behauptet dann später, Josef hätte sie vergewaltigt, was aber gar nicht stimmt.

Göttsche: Die Krimigeschichte des Alten Testaments ist aber natürlich Kain und Abel.

Lempelius: Die Liste der Taten ist lang und vom kleinen Eigentumsdelikt bis hin zum staatlich geplanten Massenmord ist die ganze Bandbreite dabei. Es sind Geschichten, die heute genauso aktuell sind wie damals. Deswegen predigen wird jeden Sonntag darüber.

Wie wichtig ist dann Vergebung und Gnade bei Verbrechen?

Lempelius: Im Alten Testament wird noch richtig schön bestraft. Mit Jesus Christus kam dann etwas ganz Neues in die Welt und Vergebung wird sehr wichtig.

Göttsche: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein“, sagte er.

Lempelius: Ein Fehlverhalten muss in der Kirche deutlich gemacht werden. Bei uns gibt es dann Buße, Beichte und die absolute Vergebung.

Literarisch gesehen – ist die Bibel Ihr Lieblingskrimi?

Göttsche: Die Bibel ist ja eine Ansammlung von ganz vielen Büchern und ich habe meine Favoriten. Es gibt auch Charaktere, mit denen man sich identifizieren kann. Dementsprechend finde ich auch gewisse Bibel-Krimigeschichten gut oder schlecht.

Und welche fasziniert Sie besonders?

Göttsche: Ich bin fasziniert von Kain und Abel. Der Fall ist ungelöst.

Lempelius: In der Geschichte liegt auch der Grund alles Bösen begründet: Dass ein Mensch zu wenig Liebe und Beachtung findet. Diese Geschichte erklärt auch, warum manche gut und andere böse sind.

Welche Krimis lesen Sie neben der Bibel?

Lempelius: Mein Lieblingskrimi ist „Schuld und Sühne“. Es geht da um einen Studenten, der eine alte böse Frau tötet und dann Gewissensbisse bekommt. Er ist nicht Gott und darf nicht den Richter spielen. Mich interessieren mehr die existenziellen Krimis, wo das eigene Gewissen eine Rolle spielt. Den „Tatort“ schaue ich trotzdem.

Gibt es auch einen Krimiautor der Sie besonders begeistert?

Lempelius: Henning Mankell. Der hat mal gesagt, wenn man mit dem Schreiben Geld verdienen will, dann muss man Krimis schreiben.

Kennen Sie auch den Thriller „Sakrileg“ von Dan Brown? Da kommt die Kirche ja nicht ganz so gut weg.

Lempelius: Ja, das habe ich gelesen. Ich fand es erschreckend, wie viele Leute das für wahre Münze genommen haben. Dan Brown hat die Begabung echte Fakten mit Fiktion zu vermischen. Daraufhin haben mich viele Leute angesprochen und wollten wissen, was bei uns in der Kirche los sei.

Göttsche: Ich denke, eine gewisse Wahrheit ist bei „Sakrileg“ dabei. Er hat sie aber mit erfundenen Details ergänzt und kombiniert. So klingeln dann manche Menschen bei der Kirche und wollen jetzt auch Illuminat werden.

Denken Sie, das Thema Krimi lockt auch wieder mehr junge Leute in die Kirchenbank?

Göttsche: Nicht direkt, aber bei solchen Veranstaltungen können die Menschen auch mal abseits von Sonntagmorgen, 10 Uhr, in die Kirche kommen. Viele sehen dann erst, dass das Gebäude toll ist, um sich selbst wahrzunehmen und runter zu kommen.

Welche Krimi-Veranstaltungen besuchen Sie persönlich noch auf dem Festival?

Göttsche: Ich bin hobbymässig als Schauspieler bei einer szenischen Lesung über Freimaurer dabei.

Lempelius: Ich werde zum Krimi-Dinner gehen. Das machen Leute hier aus dem Ort.