„Schölers leest Platt“ : Die besten plattdeutschen Vorleser im Kreis Steinburg gesucht

Platt ist im Kommen – auch bei jungen Menschen, heißt es beim Heimatbund des Kreises Steinburg.

Avatar_shz von shz.de

11. Februar 2020, 15:04 Uhr

Itzehoe | „Die plattdeutsche Sprache ist nicht out – ich habe sogar den Eindruck, dass sie inzwischen auch bei den jungen Leuten wieder in ist“, sagte Herbert Frauen vom Heimatverband des Kreises Steinburg.

Dazu beigetragen haben unter anderem zahlreiche Modellschulen im Land, die von der ersten bis zur vierten Klasse Niederdeutsch als Schulfach anbieten.

Aber auch der plattdeutsche Vorlesewettbewerb „Schölers leest Platt“, der alle zwei Jahre veranstaltet wird, trägt dazu bei.

Vorlesewettbewerb seit vier Jahrzehnten

Seit mehr als 40 Jahren richtet der Heimatbund diesen Wettbewerb in Zusammenarbeit mit dem Büchereiverein, dem NDR und dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSH) aus.

„Wenn alle Schulsieger ermittelt sind, finden die Landschaftsentscheide statt“, sagt Traute Jankowski-Seebandt, Leiterin der Stadtbibliothek Itzehoe.

Schulsieger werden ermittelt

Drei Veranstaltungen finden im Kreis statt. Den Auftakt macht Mittwoch, 19. Februar, ab 15 Uhr die Stadtbibliothek Itzehoe. Dort lesen Dritt- bis Siebtklässler um den Sieg. Mittwoch, 4. März, ebenfalls ab 15 Uhr geht es in der Stadtbücherei Kellinghusen für die Dritt- und Viertklässler sowie für die Acht- bis Zehntklässler weiter, ehe die letzte Ausscheidung im Detlefsengymnasium in Glückstadt ausgetragen wird. Dort treten am 18. März ab 15 Uhr Schulsieger der dritten und vierten Klassen an.

Die Besten fahren zum Regionalentscheid, dem sich der Landesentscheid anschließt.

ZITAT: Jeder Schulsieger kann sich eine Geschichte aussuchen, die er dann einer mehrköpfigen Jury in rund vier Leseminuten vorträgt. Traute Jankowski-Seebandt, Leiterin der Stadtbibliothek Itzehoe

Zur Auswahl stehen auch in diesem Jahr wieder vom Heimatbund herausgegebene Geschichten, die vom Beziehungsdrama über Science Fiction bis hin zu lustigen Tiergeschichten reichen. Zuhörer sind bei den öffentlichen Veranstaltungen mit musikalischen Einlagen willkommen. In Itzehoe wird Gerrit Hoss, in Kellinghusen „Liederjan“ und in Glückstadt Laule Meyer auftreten.

Regionalsprache erhalten

Die Teilnahme der vielen Schüler zeige, dass die plattdeutsche Sprache längst nicht mehr so negativ besetzt sei, wie sie es vor Jahren noch war, sagt Herbert Frauen.

Er ist sicher, dass mehrsprachig aufwachsende Kinder es im Leben später leichter haben.

Das sieht auch Jan Niemann, Kreisfachbeauftragter für Plattdeutsch an den Schulen, so.

Er versuche stets, Kinder, Eltern und die Schulen für die Regionalsprache zu sensibilisieren. „Nur so kann ein bedeutsames Stück schleswig-holsteinischer Kultur vermittelt werden.“