Die Bescherung ist gesichert

Kommt er oder kommt er nicht? So mancher kleiner Steinburger fragt sich, wie der Weihnachtsmann mit den Corona-Regeln umgeht

Avatar_shz von shz.de

23. Dezember 2020, 12:29 Uhr

Beidenfleth | Seit einigen Jahren findet Mitte Dezember in Beidenfleth das Adventsvergnügen statt. Jahr für Jahr fanden immer mehr Besucher den Weg in die kleine Störgemeinde. Nicht zuletzt, weil dort der Weihnachtsmann anzutreffen ist. Viele kleine Gäste gaben ihm ihren Wunschzettel. In Zeiten der Pandemie ist alles anders, das Adventsvergnügen wurde, wie vieles andere auch, abgesagt und so manches Kinderherz blickt besorgt auf den heutigen Heiligabend. Reporterin Sabine Kolz hat knallhart recherchiert und den Weihnachtsmann getroffen – natürlich draußen und mit Abstand.

Herr Weihnachtsmann, wie beeinflusst die Corona-Pandemie ihre Vorbereitungen für Heiligabend?

Das ist alles wie im vergangenen Jahr. Die Wunschzettel müssen bearbeitet werden.

Werden Sie denn in diesem Jahr auch zu den Kindern kommen?

Der Weihnachtsmann kommt immer. Was ist denn das für eine Frage?!

Gibt es durch Corona keine Einschränkungen?

Die Rentiere kriegen kein Corona. Die haben ihr Abschlusstraining für die enorme Strecke in der Heiligen Nacht gerade absolviert. Und auch die Pferde, die in der Marsch den Schlitten ziehen, sind wohlauf und fit.

Wie ist das bei Ihnen mit der Abstandsregel und der Mund-Nasen-Maske? Sie sind ja auch nicht mehr der Jüngste ...

Ich habe den Luxus, allein im Schlitten zu sitzen und auch alleine durch den Kamin zu rutschen, da erübrigt sich auch die Maske – sonst müsste ich ja meinen Bart abrasieren. Die persönliche Bescherung mit Weihnachtsmann wird aber vermutlich nicht überall möglich sein. Das ist ja mit dem Abstandhalten und den Kontaktbeschränkungen alles nicht so einfach.

Möchten Sie unseren jungen Lesern noch etwas sagen?

Ja, immer schön artig sein. Ich werde euch vermissen, aber bitte hebt mir die von euch gebastelten Geschenke, Bilder und Gedichte auf. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Und bestimmt helfen euch eure Eltern in diesem Jahr mit der Weihnachtspost, die ihr mir sonst mitgegeben habt.