Finanzen in Dammfleth : Dickes Minus in der Gemeindekasse

Trotz hoher Erträge bei Steuern und Abgaben muss Dammfleth einen Fehlbetrag von einer Viertelmillion Euro verkraften.

von shz.de

11. Oktober 2018, 00:00 Uhr

„Unser Gewerbesteueraufkommen ist fast auf die Hälfte eingebrochen“, begründet Dammfleths Bürgermeister Delf Sievers den negativen Jahresabschluss der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2017. So musste Dammfleth trotz hoher Erträge bei den Steuern und Abgaben unterm Strich einen Fehlbetrag von einer Viertelmillion Euro verkraften.

Den Einnahmen – „deutlich geringer als wir es in den Vorjahren gewohnt waren“ – standen hohe Umlagezahlungen an Land, Kreis und Amt gegenüber. „Diese hohen Umlagen entstanden durch besonders hohe Gewerbesteuereinnahmen aus dem Vorjahr“, schrieb der Bürgermeister in seinem Lagebericht. Unterm Strich machen die Umlagen 80 Prozent der Gesamtaufwendungen aus. Erhebliche weitere Aufwendungen hat die Gemeinde zudem für Unterhaltungsmaßnahmen, Abschreibungen, Umlagen an Zweckverbände sowie Schulkosten- und Kindergartenbeiträge.

Dennoch weist die Bilanz liquide Mittel von mehr als 1,1 Millionen Euro aus. Darüber hinaus hat Dammfleth weitere 600 000 Euro in gut verzinslichen SH-Netz-Aktien langfristig angelegt. Als erfreulich wird der geringe Stand der Verbindlichkeiten von 1,4 Prozent des Gesamtvermögens bewertet. Am Jahresende stand die Gemeinde nur mit 34 000 Euro in der Kreide.

Der Abschlussbericht wurde von der Gemeindevertretung einstimmig gebilligt. Darin enthalten sind auch die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die Dammfleth im vergangenen Jahr aufbringen musste. Sie belaufen sich allerdings auf bescheidene 261,27 Euro, was für eine solide Haushaltsplanung und nur sehr wenige überraschende Ausgaben spricht.