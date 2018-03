Kreis Dithmarschen : Dichter Rauch über Brunsbüttel – Feuer am Bildungszentrum

Nach Polizei-Angaben wurden die Schüler evakuiert und niemand verletzt. Eltern werden gebeten, ihre Kinder abzuholen.

von Tobias Fligge

27. März 2018, 13:02 Uhr

Brunsbüttel | Gegen 11.30 Uhr wurde am Dienstag Einsatzkräften in Brunsbüttel ein Feuer am Bildungszentrum in der Kopernikusstraße gemeldet. Feuerwehr und Polizei seien umgehend vor Ort gewesen und begannen mit Evakuierungs- und Löscharbeiten, heißt es in einer ersten Polizeimeldung am frühen Nachmittag. „Alle Schüler konnten die Schule unverletzt und rechtzeitig verlassen“, sagte Stefan Hinrichs, Sprecher der Polizeidirektion Itzehoe. Eltern werden gebeten, ihre Kinder an der Schule abzuholen und dafür die Anfahrt über den Ziegelweg nutzen.

Wo genau das Feuer ausbrach, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Löscharbeiten laufen. Erste Bilder zeigten dichten Rauch, der über dem Bildungszentrum in den Himmel steigt. Nach Informationen von shz.de war für heute eine Abitur-Prüfung in der Aula des Bildungszentrums geplant.

Mehr in Kürze auf shz.de

Blaulichtmonitor