Wiedersehen nach 60 Jahren : Diamantene Konfirmation in der Münsterdorfer Kirche

1957 feierten sie ihre Einsegnung, jetzt trafen sich die Frauen und Männer zur Diamantenen Konfirmation wieder.

von Ralf Pöschus

10. Oktober 2018, 16:15 Uhr

Zwei Fotos, zwischen denen 61 Jahre liegen: In der Münsterdorfer Kirche feierten jetzt Männer Frauen, die 1957 und 1958 eingesegnet worden waren, ihre diamantene Konfirmation.

Damals wurden auch die Jungen und Mädchen aus Kremperheide und Dägeling in Münsterdorf konfirmiert, in diesem Fall von Pastor Helmut Rejahl. 1957 entstand in Kremperheide eine Kapelle. „Ich war in dem Jahr der einzige Kremperheider“, erinnert sich Lothar Bruhn. Danach brauchten die Jugendlichen aus dem Ort nicht mehr nach Münsterdorf.

Teilgenommen am Konfirmationsjubiläum mit Pastor Ralf Greßmann haben: Jens-Uwe Bahns aus Wolfsburg, Hugo Heidinger (Stockelsdorf), Rita Aude (geb. Kaste aus Itzehoe), Marga Schmidt (Klass, Monheim), Elli Szeimys (Kreuzmann, Springhoe), Renate Radden (Lahann, Münsterdorf), Dieter Seidel (Neuenbrook), Gitta Jess (Gesper, Heiligenstedten), Anke Krüger (Johannsen, Dägeling), Eva Niederklapfer (Pommerening, Kremperheide), Lothar Bruhn (Glückstadt) sowie Bärbel Knorr (Koch, Dägeling).