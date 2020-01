Landtagsabgeordnete diskutieren mit Schülern in Itzehoe : „dialogP“: Speed-Dating in der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld

Bildungsprojekt sorgt für Begegnung auf Augenhöhe zwischen Zehntklässlern und sechs Politiker. Diskutiert wurde unter anderem über Cannabis, Feuerwerk, Tierschutz und Kindesmissbrauch. von Grischa Malchow

14. Januar 2020, 16:13 Uhr Itzehoe | 57 Schüler, sechs Landtagsabgeordnete und sechs Themen, für die pro Politiker jeweils zehn Minuten Zeit blieben: An der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld wurde das Bildungsprojekt „dialogP“ umgesetzt. Es ist dem Speed-Dating nachempfunden und ermöglicht Jugendlichen und politischen Vertretern zeitlich begrenzte Diskussionsrunden. Im Dezember gab es die Veranstaltung bereits an der Kaiser-Karl-Schule (wir berichteten). Die gewählten Volksvertreter Heiner Rickers (CDU), Kai Vogel (SPD), Bernd Voß (Grüne), Oliver Kumbartzky (FDP), Jörg Nobis (AFD) und Lars Harms (SSW) machten dabei an je sechs verschiedenen Tischen Station und tauschten sich mit den Zehntklässlern aus. Die Schüler hatten sich die sechs Fragen im Wipo-Unterricht (Wirtschaft/Politik) überlegt und sich an einem Projekttag auf die Begegnung mit den Abgeordneten vorbereitet. In die Diskussionsrunden schafften es die Themen Vier-Tage-Arbeitswoche, Legalisierung von Cannabis, Verschärfung der Tierschutzgesetze, Einführung von Schuluniformen, Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern an Privatpersonen und härtere Bestrafungen für den sexuellen Missbrauch von Kindern. Die sechs Abgeordneten lobten abschließend das Format und die gute Vorbereitung der Schüler. Auch die Themenwahl bewerteten sie positiv und ermunterten die Jugendlichen zudem, weiterhin so selbstbewusst ihre Meinungen zu vertreten. Der 16-jährige Lorenz Scheidemann fand das Speed-Dating „gut, denn politische Bildung ist wichtig – gerade in unserem Alter“. Dass das Ziel einer Begegnung auf Augenhöhe erreicht wurde, machte die Aussage von Ravnit Chawla (16) deutlich: „Die Politiker waren alle nett und haben uns ausreden lassen.“ Inhaltlich kristallisierte sich an Scheidemanns Tisch eine klare Position für die Legalisierung von Cannabis heraus. Mit Ausnahme von AFD-Vertreter Nobis wurde diese Haltung nach Aussage der Schüler auch von allen Politikern unterstützt. In Chawlas Diskussionsrunde über Feuerwerk blieben die Meinungen hingegen geteilt – sowohl bei den Schülern als auch den Politikern. Chawla: „Auch ich bin zwiegespalten.“ zur Startseite

