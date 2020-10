Kellinghusen : Diakonin Wiebke Bruns darf offiziell predigen

Wiebke Bruns wird im Gottesdienst am Sonntag von Propst Thomas Bergemann die Urkunde entgegen nehmen.

15. Oktober 2020, 11:34 Uhr

KELLINGHUSEN | Wiebke Bruns darf zukünftig eigenständig Familien-, Jugend- und Kindergottesdienste abhalten und das Abendmahl feiern. Die offizielle Beauftragung der Diakonin zur „öffentlichen Verkündigung in Wort und Sakrament“ erfolgt am kommenden Sonntag, 18. Oktober um 11 Uhr.

Im Rahmen des Gottesdienstes wird Propst Thomas Bergemann der langjährigen Kirchenmitarbeiterin die entsprechende Urkunde überreichen. „Wegen Corona dürfen aber nur 44 angemeldete Personen im Gotteshaus zugegen sein“, unterstreicht Günter König, Vorsitzender des Kirchengemeinderats.

Der Beschluss für die weitergehende Beauftragung der Diakonin sei im Einvernehmen mit dem Propst vom Kirchengemeinderat gefasst worden, erklärt er. Wiebke Bruns ist seit 2007 als Diakonin bei der Kirchengemeinde Kellinghusen tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrung im diakonisch-gemeindepädagogischen Bereich. „Die Befähigung zur öffentlichen Verkündigung in Wort und Sakrament sowie zur Leitung von Gottesdiensten habe ich bereits in der Ausbildung erhalten“, sagt Bruns.

Sie freue sich sehr, jetzt eigenständig Familien-, Jugend- und Kindergottesdienste abhalten zu können. Nicht zuletzt entlaste dies auch die Pastoren, die nun nicht mehr eingebunden werden müssten. Besonders froh ist sie, im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit auch das Abendmahl, – „eines der schönsten Dinge“ – feiern zu dürfen.

Geschehen wird dies auch im Rahmen der sechs Familiengottesdienste im Jahr, die Bruns bislang schon anbot. Ihr Tätigkeit umfasst außerdem eine Vielzahl regelmäßiger Aktivitäten für den jüngeren und älteren Nachwuchs. In der Gruppe für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahre etwa arbeitet sie eng mit der Kirchenmusik zusammen. „Singen, spielen und Theaterspiel stehen dort auf dem Programm.“ Für Kinder unter zwölf Jahre organisiert sie außerdem regelmäßig freitags eine Jugendgruppe, und gemeinsam mit Pastor Volkelt, eine Konfirmandengruppe. Unter ihrer Regie läuft überdies ein Jugendmusical-Projekt zu einem biblischen Thema, welches jeweils innerhalb von fünf Tagen einstudiert wird. „Ein großes Thema ist außerdem die Kinderbibelwoche in den Osterferien“, sagt Bruns. Die von ihr organisierte jährliche Syltfreizeit in den Sommerferien musste wegen der Pandemie aktuell zwar ausfallen. „Aber für das kommende Jahr planen wir schon“, so Bruns.

Die Beauftragung der Diakonin begrüßt auch König: „Der Kirchengemeinderat fand es sinnvoll und notwendig, dass Wiebke Bruns innerhalb der Gemeinde, wie auch bei Jugendfreizeiten Gottesdienste feiern kann“, unterstreicht er. Der Ratsvorstand spricht aber auch den absehbaren Abschied in den Ruhestand der Pastoren Lothar Volkelt und Holger Pentzien an, sowie die geplante Reduzierung von Pastorenstellen im Kirchenkreis bis 2030. Diese auch auf die Kirchengemeinde Kellinghusen zukommenden personellen Engpässe könnten zumindest teilweise durch Bruns aufgefangen werden.

> Anmeldungen für den Gottesdienst nimmt Pastor Lothar Volkelt unter 04822/2026 entgegen (es kann auch auf den Anrufbeantworter gesprochen werden).