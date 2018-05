Kollmar : Deutlich weniger Strandfest-Besucher

Die Polizei spricht von einer überwiegend ruhigen Veranstaltung.

von shz.de

11. Mai 2018, 05:31 Uhr

Mit knapp 600 meist jugendlichen Gästen haben gestern deutlich weniger Menschen die Vatertagssause in Kollmar besucht als in den Jahren zuvor. Die Polizei zeigte verstärkte Präsenz beim Strandfest, war auch mit einigen Diensthunden vor Ort. Es sei ein stetiges Kommen und Gehen, sagte Einsatzleiter Michael Gohr. „Von kleinen Kindern, etlichen Erwachsenen und einigen leicht aggressiv auftretenden Leuten ist hier alles vertreten“, so der Glückstädter Polizeistationsleiter.

Es war Millimeterarbeit, als gestern am frühen Nachmittag Biker vom Motorradclub Kollmar mit ihrer lauten Alkohol-Juke-Box inklusive Disco-Nebel und AC/DC’s „Thunder“ den Hafen Kollmar enterten. Da die Hafenzufahrt mit einer abgeschlossenen Kette gesichert war, musste sich die Gruppe mit ihrem Gefährt durch den offenen engen Fußgänger-Bereich zwängen. Auch eine größere Gruppe Feiernder aus Elmshorn hatte sich um 10 Uhr in der Krückaustadt getroffen und waren mit ihrem sowohl musikalisch als auch getränkemäßig reichlich bestückten Vehikel trotz erster Regengüsse zum Kollmaraner Hafen gezogen. Unterwegs habe man zwei Mal die Vorderräder reparieren müssen, und auch das bisschen Wasser von oben sei kein Problem gewesen. Während viele kleinere und größere Gruppen in bester Feierstimmung den Spielplatz enterten, versuchten vier Sommerländer, ihren umgebauten Bollerwagen in Richtung Strand zu bewegen. Um 12 Uhr waren Fabian-Tobias (20), Jarred (19), Jan Ole (20) und Kim Lina (20) mit ihrem fahrbaren Untersatz trotz der für den Nachmittag angekündigten Unwetter losgezogen. „Gewitter sind uns egal. Wir sehen nicht ein, nur wegen schlechten Wetters nicht herzukommen“, meinte Kim Lina.