Genusshelden aus Steinburg : Detlef Möllgaard und Frank Brüdigam im Buch eines Hamburger Weinexperten porträtiert

In seinem Buch „Genusshelden für Hamburg“ porträtiert der Weinexperte Gerd Rindchen Menschen, die „im Dienst der guten Lebensart“ stehen.

von Joachim Möller

18. November 2019, 13:38 Uhr

Hohenlockstedt/Kaaks | Der „Hohepriester der Käsevielfalt“ und der Koch, der „mit Liebe und Leidenschaft“ seine Gäste verwöhnt: In seinem im Oktober erschienenen Buch „Genusshelden für Hamburg“ porträtiert der Weinexperte und Autor Gerd Rindchen 30 Menschen, die „im Dienst der guten Lebensart“ stehen und von ihrem „Fach beseelt“ sind. Dazu zählen der Hohenlockstedter Detlef Möllgaard, der im Meierhof die Produkte der Käsestraße Schleswig-Holstein vertreibt, und der Gastronom Frank Brüdigam, der in Kaaks und Hamburg Restaurants führt. Über das Projekt und ihre Leidenschaft für regionale Küche und Produkte sprachen sie mit Joachim Möller.



„30 Porträts und Rezepte von leidenschaftlichen Menschen, die Hamburg kulinarisch besser machen“, lautet der Untertitel des Buches. Wie kommen zwei Steinburger dort hinein?

Brüdigam: Ich habe Gerd Rindchen vor 29 Jahren kennengelernt, als ich in seinem Weinkontor in der City-Nord in Hamburg gearbeitet habe. Bei einem Besuch im Mai dieses Jahres in Kaaks sprachen wir dann über das Buchprojekt, für das Gerd Rindchen Personen porträtieren wollte, die seit Jahren mit Leidenschaft ihrer Profession nachgehen.

Möllgaard: Mein erster Kontakt geht auf das Jahr 2000 zurück, im ersten Jahr des Meierhofs. Seitdem nehmen meine Tochter Kirsten und ich regelmäßig auch an Weinmessen teil, die Gerd Rindchen in Hamburg organisiert. Und jetzt als Steinburger zu den Genusshelden Hamburgs zu gehören, macht uns schon ein bisschen stolz. Das motiviert uns, weiterzumachen.



Was verbindet die Protagonisten des Buches?

Brüdigam: Die Liebe zu regionalen und qualitativ hochwertigen Produkten, verbunden mit Handwerkskunst und bezahlbaren Preisen. Und wir sind alle mit großer Leidenschaft dabei. Mein Vater sagte immer: Mach das, was du kannst, gut.

In Hamburg verfolgen Sie diese Philosophie im „Brüdigams“, seit zwei Jahren auch in Brüdigams Wildwechsel“ in Kaaks. Rindchen nennt in seinem Buch die Region eine der „unterschätztesten Touri-Regionen Norddeutschlands. Ist das auch ihre Einschätzung?

Brüdigam: Als ich zum ersten Mal Kontakt mit dem Kreis Steinburg bekam, wusste ich nicht, wo er liegt. Ebenso wie viele Hamburger. Das ist schade. Denn es gibt viele Möglichkeiten hier: Radfahren, Spazierengehen oder eben gut essen. Heute will ich kaum noch weg.



Ein mit 13 Punkten im Gault Millau 2020 bewertetes Restaurant im beschaulichen Kaaks – kann das gutgehen?

Brüdigam: Wenn man einen guten Job macht, ist es einfacher, Fuß zu fassen. Auch wenn es zu Anfang etwas schwerer war. In Hamburg haben mich alle für verrückt erklärt, nach Kaaks zu gehen. Dort könne man kein Geld verdienen, hieß es. Doch, es geht. Wichtig ist, nicht nur auf Hamburger Gäste zu setzen, sondern vor allem auf Besucher aus der Region. Mit diesen Gästen verdiene ich das Geld. Mit bezahlbaren Essen, nicht mit einem Schicki-Micki-Laden.



Was erhoffen Sie sich von dem Rindchen-Buch?

Brüdigam: Ich hoffe, dass weitere Gäste auf das Restaurant und die Region aufmerksam werden.

Möllgaard: Es ist seit viel Jahren unser Anliegen, den Kreis Steinburg, die Gemeinde Hohenlockstedt und das Holsteiner Auenland für Auswärtige bekannter zu machen – vor allem in der Metropolregion Hamburg. Um dort etwas zu bewirken, brauchen, wir eine starke Stimme. Das Buch ist ein Baustein. Wir müssen insgesamt aber viel daran arbeiten, um in Hamburg wahrgenommen zu werden. Denn wir möchten, dass die Hansestädter hierher kommen und unsere regionalen Produkte schätzen lernen.





>Genusshelden: 30 Portraits und Rezepte von leidenschaftlichen Menschen, die Hamburg kulinarisch besser machen; Junius-Verlag Hamburg, ISBN-13: 978-3960605164. Das Buch kann im Brüdigams Wildwechsel in Kaaks erworben werden.