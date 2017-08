Am heutigen Wochenspieltagstehen noch einmal nur Spiele in Staffeln mit 16 Mannschaften auf dem Programm. Am kommenden Wochenende geht es dann in allen Spielklassen los. Im Schleswig-Holsteinischen Fußball hat es durch die Spielklassenreform große Änderungen gegeben. Für den besseren Durchblick haben wir noch einmal alle Spielklassen mit Steinburger Beteiligung in einem Überblick zusammengefasst.

von Reiner Stöter

erstellt am 08.Aug.2017 | 16:59 Uhr