Der Strandmann sagt Tschüss

„Der Strandmann sagt Danke und Tschüss.“ Armin Gassen, Wirt der Brunsbütteler Strandbar Copa Canala direkt am Fähranleger auf der Südseite, packt ein. Der Strandmann, wie ihn seine Gäste liebevoll nannten, muss aus gesundheitlichen Gründen aufhören.

Gänzlich unerwartet hatte sich bereits vor einem Jahr eine schwere Erkrankung in das Leben des 60-Jährigen gedrängt und ihn zu einer – zunächst als vorübergehend geplanten – Schließung seines einmaligen Freiluftlokals am Nord-Ostsee-Kanal gezwungen. Auch wenn der Gastronom die dringend notwendige Operation und weiterführenden Behandlungen gut überstanden hat, wird es keine Wiedereröffnung der Strandbar geben. „Zehn Jahre habe ich mit viel Herzblut diese Bar betrieben, doch ich habe einfach nicht mehr die Kraft, zwölf bis 14 Stunden für den Betrieb und die Gäste da zu sein“, erklärt Gassen und ergänzt: „Außerdem fehlt mir seit der Operation ein Stimmband, und ein Wirt ohne Stimme ist ein No-Go.“

Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger verlief erfolglos. Interessenten habe es zwar gegeben, doch wirklich durchringen konnten sich keiner, die Bar fortzuführen. „Für eine Strandbar muss man geboren sein. Gerade in unserer Region, wo das Wetter nicht immer so mitspielt wie erhofft, braucht man viel Leidenschaft und Leidenskraft“, sagt Armin Gassen. Der Entschluss der endgültigen Schließung seiner Strandbar sei ihm nicht leicht gefallen. Immerhin habe ihm diese Bar „mit vielen tollen Menschen“ zusammengebracht und ihm etliche schöne Momente beschert. „Die Strandbar hat mit ihrer außergewöhnlichen Atmosphäre und einzigartigen Lage zahlreiche Gäste aus gesamt Schleswig-Holstein und Hamburg nach Brunsbüttel gelockt“, so der Gastronom. Hochzeitspaare nutzten die Copa Canala, um mit Familienmitgliedern und Freunden Eheschließungen zu feiern, US-Car-Liebhaber aus Norddeutschland trafen sich regelmäßig am Brunsbütteler Strand, und für viele Wochenendausflügler war die Strandbar ein Ziel.

Die Schiffscrew der in Wewelsfleth für den Emir von Katar gebauten Megajacht „Al Mirqab“, die ein paar Wochen in unmittelbarer Nähe zur Strandbar angelegt hatte, verbrachte hier ebenso ausgelassene Stunden wie die Crew der „Skat“, deren Eigner seinerzeit der ehemalige Microsoft-Entwickler Charles Simonyi war. „Wir hatten schon tolle Partys hier und das nicht nur im Sommer, sondern beispielsweise auch zu Silvester“, erinnert sich der gebürtige Saarbrückener.

Gassen war ein Weltenbummler, bevor es ihn 2006 nach Brunsbüttel verschlagen hatte. „Nach zwölf Jahren, die ich als Surf- und Segellehrer auf den Malediven und in Malaysia verbracht habe, bin ich der Liebe und meiner Kinder wegen mit dem Traum nach Deutschland zurückgekehrt, hier eine Strandbar zu eröffnen. Diesen Traum durfte ich ein Jahrzehnt lang leben“, sagt Gassen. Anfänglich sei er von vielen in der Schleusenstadt für seine Idee von einer Strandbar belächelt worden, doch am Ende habe er allen Zweiflern bewiesen, dass sich auch etwas verrückt scheinende Ideen mit viel Engagement durchaus realisieren lassen. Froh ist er über die Unterstützung durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, auf dessen Areal er seine Strandbar betreiben konnte. „Ob ich in Brunsbüttel etwas neues Aufbauen oder mehr Zeit bei meiner Familie in Timmendorfer Strand verbringen werde, kann ich noch nicht sagen, das wird sich erst noch zeigen“, meint der 60-Jährige.

von Ralf Pöschus

erstellt am 15.Aug.2017 | 09:27 Uhr