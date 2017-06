Vortrag auf dem Itzehoer Alsen-Gelände : Der Stoff, aus dem Bauträume sind

vergrößern 1 von 3 Foto: Planet Alsen 1 von 3

Willi Breiholz weiß, wovon er spricht. Das merken seine Zuhörer, sobald er zu erzählen beginnt. „Und er hat die Gabe, sie so am Geschehen teilhaben zu lassen, als wären sie selbst dabei“, schwärmt Setus Studt, Vorstandsmitglied des Vereins Planet Alsen. Es werden nicht einfach nur Fakten aneinandergereiht, seine Geschichten werden durch die Menschen dahinter lebendig. „Er schafft es sogar bei historischen Vorträgen, Gänsehaut zu erzeugen“, sagt Studt. Deswegen hat das Vorstandsmitglied des Vereins Planet Alsen den 76-Jährigen auch erneut eingeladen, einen Vortrag in den Räumen der ehemaligen Zementfabrik zu halten.

Zu den Tagen der Industriekultur am Wasser wird Breiholz am Sonnabend, 17. Juni, über die Geschichte des Baustoffs Zement referieren – und seine Zuhörer mit auf eine Zeitreise vom Altertum zur Gegenwart nehmen. Und auch bei denen hat sich Breiholz’ Talent fürs Erzählen mittlerweile rumgesprochen. Sein Vortrag über die Geschichte der historischen Kreidebahn zwischen Lägerdorf und Itzehoe im vergangenen Jahr war so gut besucht, dass nicht wenige der Interessierten wieder umdrehen mussten – der Platz reichte nicht aus und Planet Alsen musste einen Wiederholungstermin organisieren.

Dass Willi Breitholz sich so gut auskennt, liegt unter anderem daran, dass er selbst 35 Jahre lang bei der Zementfabrik Alsen-Breitenburg, später Holcim, als Projektingenieur tätig war. Seinen ersten Vortrag hielt er 2013 im Rahmen des 150-jährigen Bestehen der Itzehoer Fabrik. „Damals habe ich begonnen, mich intensiv mit der Geschichte zu beschäftigen“, erzählt er.

Im jetzt geplanten Vortrag über den „Stoff, aus dem die Bauträume sind“, begleitet Breiholz seine Zuhörer durch die Geschichte der mineralischen Bindemittel und beantwortet die Frage, wie die Menschen überhaupt darauf gekommen sind, Kalkstein zu brennen und mit weiteren Bestandteilen zu einem wasserbeständigen Baustoff zu mischen. Es geht geographisch von Mesopotamien über das Römische Reich bis nach Großbritannien, wo Joseph Aspdin 1824 seinen Portland-Zement zum Patent anmeldete.

Darüber hinaus geht Breitholz auf Bauwerke ein – von der Großer-Belt-Brücke in Dänemark über das Viadukt von Millau in Frankreich bis zu bedeutenden Werken in Schleswig-Holstein und Hamburg, dem Eidersperrwerk, dem Kanaltunnel oder der Elbphilharmonie.

Da der Eintritt frei ist und erneut mit einem großem Interesse an Breiholz’ Vortrag gerechnet wird, sollten die Besucher rechtzeitig auf dem Alsen-Gelände sein, rät Setus Studt.



> Vortrag: „Zement, ein faszinierender Baustoff oder der Stoff, aus dem die Bauträume sind“ von Willi Breiholz, Sonnabend, 17. Juni, 16 Uhr, in der E-Werkstatt, Planet Alsen. Der Eintritt ist Frei, Spenden werden erbeten. Info: planet-alsen.de

> Tage der Industriekultur am Wasser in Itzehoe:

Bei Planet Alsen gibt es, jeweils von 11 bis 17 Uhr, Vorträge, Führungen und Informationen zu Projekten, Dokumentationen, wie der Geschichtswerkstatt und den kreativen Freiraum „Kulturstätte“ für Architektur, Film, Fotografie. Außerdem ist das Kultur-Projekt K9 zu Gast. Im Kreismuseum Prinzeßhof gibt es unter dem Titel „Fofftein bi uns“ Gespräche mit ehemaligen Mitarbeitern im Alsen-Zimmer. Am Original-Tisch und mit den Utensilien werden Erinnerungen an die einstige Arbeits- und Lebenswelt präsent. Am Sonntag gibt es mit Unterstützung des Fördervereins eine Kinder-Aktion, bei der die Museumspädagogin Ursula Körösi alles zum Thema Zement erzählt und gemeinsam mit den jungen Besuchern Figuren hergestellt. Die Ausstellung „Medizin – Gestern und Heute“ ist noch bis zum 16. Juni zu sehen. Das Museum ist am 17. und 18. Juni jeweils 10 bis 12 und 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Kosten für alle Angebote: 5 Euro, Familienkarte 10 Euro.

> Alle Termine: tagederindustriekultur.de

von Christopher Chirvi

erstellt am 10.Jun.2017 | 05:00 Uhr