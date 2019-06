Kommentar : Der Minister muss liefern

von Sönke Rother

19. Juni 2019, 16:10 Uhr

Alle Achtung, Herr Minister. Das war mal ein Statement. Nein, nicht das, was Sie im Dithmarscher Umweltausschuss berichtet haben. Da gab es – wie zu erwarten – nicht wirklich etwas Neues. Aber sich fast zwei Stunden lang aufgebrachten Weidetierhaltern zu stellen – und dann auch noch in der alten Bauernrepublik: Chapeau! Allerdings, und das wissen Sie selbst, sollten Sie beim nächsten Besuch etwas handfestes in petto haben. Am besten die Nachricht eines erlegten Wolfes. Denn eines hat die Veranstaltung gezeigt: die Debatte wird immer weniger sachlich, die Emotionen kochen hoch und die Geduld der (Dithmarscher) Landwirte ist am Ende.