Cheyenne Club verabschiedet sich mit Partys

von Ludger Hinz

27. März 2018, 05:00 Uhr

Ab April ist alles vorbei – vorher geht es noch einmal rund in der Diskothek Cheyenne Club: Da sie Ende März schließt (wir berichteten), wartet die Disko in der letzten Woche mit einem vollen Feier-Programm auf.

Los geht es morgen ab 22 Uhr mit der letzten Vor-Abi-Party der Itzehoer Gymnasien (AVS, KKS, RBZ, SSG). Unter dem Motto „Bad Taste“ wollen die Schüler feiern. Karten für 4 Euro gibt es im Vorverkauf an den Schulen, Abendkasse 5 Euro.

Nostalgisch in alten Zeiten schwelgen können die Gäste am folgenden Abend. Gründonnerstag, 29. März, ab 20 Uhr haben sich zur Rock-Nacht zahlreiche ehemalige Besucher angesagt. „Wir bringen die Mauern des Clubs mit wuchtigen Riffs und eingängigen Rocksongs zum Beben“, kündigt Betreiber Björn Conring an (Eintritt: 3 Euro).

Karfreitag, 30. März, ab 22 Uhr gibt es die nächste Zeitreise: „Wir holen die Techno-Sounds der Vergangenheit zurück.“ Mit House, Trance, Hands Up, Techno, Pop und Eurodance wird das Wochenende von DJ BC One und DJ Olli I. eingeläutet. Einlass ist ab 23 Uhr, Beginn um Mitternacht, Eintritt: 3 Euro.

Das letzte Stündlein der Disko schlägt am Sonnabend, 31. März, ab 20 Uhr. Unter dem Motto „Last night to remember – der Letzte macht das Licht aus“ bietet er das Beste aus 53 Jahren Cheyenne-Club-Geschichte. Die früheren DJs Harald, Stefan Wolter, Tony Tornado, Nobby und Frank wollen noch einmal einheizen. Der älteste Gast an diesem Abend erhält eine Überraschung.

Obwohl es für Donnerstag und Sonnabend wegen der großen Nachfrage einen Kartenvorverkauf gab, öffnet an beiden Tagen ab 23 Uhr auch eine Abendkasse, so dass Kurzentschlossene noch vorbeikommen können. „Wir würden uns freuen, wenn alle noch einmal zum ,Tschüs‘ sagen da wären“, so Conring. Und irgendwann am frühen Morgen heißt es dann: „Der Letzte macht das Licht aus.“